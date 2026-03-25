Non perdere la sfida tra Alcione e Pro Vercelli: segui il match gratuitamente in diretta tv e streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 25 marzo - 17:30

Tra i match più attesi di Serie C c'è la sfida del Gruppo A tra Alcione Milano e Pro Vercelli, partita chiave per gli equilibri della classifica nella zona playoff. Allo Stadio Ernesto Breda, il fischio d'inizio è previsto alle 17:30. Per scoprire come guardare la partita in diretta tv e streaming live, continua a leggere l'articolo.

L'Alcione Milano si presenta al settimo posto con 50 punti alla sfida. Un risultato soddisfacente, se non fosse che l'inerzia della gara non pende in suo favore dato che nelle ultime cinque partite ha raccolto quattro punti ed una sconfitta, nell'ultima giornata, in casa del Novara (3-0). La Pro Vercelli, dal canto suo, si trova al dodicesimo posto insieme all'Inter U23, ad una minima distanza dal Novara, al decimo gradino, nell'ultima posizione utile per strappare il pass per i playoff. È dunque necessario aumentare il ritmo nel momento nevralgico della stagione, spingendo più possibile per mettere pressione alle dirette rivali: il club torinese, nelle ultime due giornate, ha strappato un pareggio ed una vittoria ed è la favorita per questa sfida, nonostante la classifica sembri suggerire il contrario.

Dove vedere Alcione-Pro Vercelli in diretta TV e streaming live — Alcione-Pro Vercelli sarà disponibile in diretta streaming su Sisal, Goldbet e Lottomatica, piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali ed internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito su uno di questi bookmaker: tenendo il conto attivo o effettuando una scommessa, sarà possibile guardare la sfida in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana.