Serie C, Alcione-Vicenza: diretta tv e streaming LIVE del match

Tutto lascia pensare a una partita equilibrata, almeno nelle fasi iniziali, con la squadra di casa pronta a sfruttare la solidità casalinga e gli ospiti determinati a consolidare il proprio primato

Stefano Sorce 4 ottobre - 16:18

La Serie C regala una sfida ad alta intensità nella giornata di domenica 5 ottobre 2025, quando l'ASC Alcione, alle ore 17,30, ospiterà il Vicenza, capolista del Girone A. Un confronto che mette in palio punti pesantissimi: da una parte i padroni di casa, rivelazione di questo avvio di campionato e ancora imbattuti tra le mura amiche; dall'altra i biancorossi, che stanno dominando la classifica con numeri da grande squadra. I presupposti per assistere a un match combattuto e ricco di emozioni ci sono tutti.

Dove vedere Alcione-Vicenza in diretta TV e in streaming LIVE — Il match sarà visibile su SKY SPORT (canale 252) e NOW e sulle relative applicazioni.

Il momento delle due squadre — L’Alcione, sotto la guida di Giovanni Cusatis, si presenta a questa partita con un ruolino di marcia convincente: 4 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta nelle prime 7 giornate. La formazione milanese ha dimostrato solidità difensiva (appena 4 reti subite) e grande concretezza, come confermato dal successo di misura nell’ultimo turno contro l’Ospitaletto. A rendere ancora più fiduciosi i tifosi c’è il rendimento interno: in casa l’Alcione non ha mai perso, con 2 vittorie e 1 pareggio, a testimonianza di una compattezza che potrebbe mettere in difficoltà anche la capolista.

Il Vicenza di Fabio Gallo è invece la squadra da battere del Girone A. Con 19 punti conquistati in 7 partite (6 vittorie e 1 pareggio), i biancorossi stanno mostrando forza in ogni reparto. L’attacco, con 15 gol all’attivo, è il più prolifico del girone, mentre la difesa, con solo 2 reti subite, è la meno battuta. La vittoria per 2-0 contro la Pro Vercelli ha ulteriormente rafforzato la leadership, e anche lontano dal “Menti” i veneti non hanno tradito, collezionando 2 successi e un pareggio.

Le probabuli formazioni di Alcione-Vicenza — Alcione (4-3-1-2): Agazzi, Scuderi, Ciappellano, Pirola, Miculi, Bright, Invernizzi, Galli, Pitou, Zamparo, Morselli. Allenatore: Cusatis.

Vicenza (3-5-2) Gagno, Cuomo, Leverbe, Sandon, Tribuzzi, Talarico, Carraro, Vitale, Costa, Rauti, Morra. Allenatore: Gallo.