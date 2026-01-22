Lo streaming gratis della gara di campionato Arezzo-Juventus Next Gen: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 22 gennaio 2026 (modifica il 22 gennaio 2026 | 11:22)

Il Girone B di Serie C propone domenica 25 gennaio alle ore 12:30 la sfida tra Arezzo e Juventus Next Gen, un match che mette di fronte due squadre determinate a conquistare punti preziosi. I padroni di casa cercheranno di sfruttare il fattore campo, mentre la Juventus Next Gen proverà a imporre qualità e organizzazione per fare risultato. Vuoi seguire la partita? Con Sisal, Lottomatica e Goldbet puoi guardare Arezzo-Juventus Next Gen in diretta.

Le due squadre arrivano a questo appuntamento motivate e concentrate, pronte a dare vita a una gara intensa e combattuta. Arezzo e Juventus Next Gen cercheranno di imporre il proprio gioco, offrendo una partita equilibrata e ricca di duelli.

Dove vedere Arezzo-Juventus Next Gen in diretta tv e streaming live — La partita Arezzo-Juventus Next Gen sarà visibile in diretta streaming su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per accedere alla visione è sufficiente registrarsi o effettuare il login su una delle piattaforme indicate: con un deposito minimo di 10€ sarà possibile guardare Arezzo-Juventus Next Gen in diretta streaming live e consultare l’intero palinsesto sportivo con statistiche e aggiornamenti in tempo reale. Segui Arezzo-Juventus Next Gen in streaming live su Sisal, Lottomatica e Goldbet e non perderti nemmeno un minuto della Serie C Girone B.