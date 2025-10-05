Serie C, Arzignano-Albinoleffe: diretta tv e streaming LIVE del match

la squadra di Giuseppe Bianchini deve trovare una forma più costante per poter ambire a un risultato positivo contro un avversario in buona forma come quello ospite, guidato da Giovanni Lopez.

Stefano Sorce 5 ottobre - 01:26

La sfida tra Arzignano Valchiampo e AlbinoLeffe, in programma per domenica 5 ottobre 2025 alle ore 20:30, si preannuncia come un incontro intrigante e significativo per entrambe le squadre. Siamo giunti all'ottava giornata del Girone A di Serie C, e le due formazioni si trovano in situazioni diverse in termini di prestazioni e classifica. Con Bet365 puoi seguire Arzignano-Albinoleffe GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato.Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Arzignano-Albinoleffe in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la grande sfida della Serie C comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente Arzignano-Albinoleffe in diretta live. Il match sarà visibile anche su Sky Sport e NowTv.

Il momento delle due squadre — L'Arzignano Valchiampo ha avuto un inizio di stagione altalenante, con un rendimento che ha sollevato qualche interrogativo. L'allenatore Giuseppe Bianchini ha il compito di migliorare il gioco della sua squadra, che ha mostrato buone qualità in attacco ma ha avuto difficoltà a mantenere la solidità difensiva. Con 10 gol segnati e 12 subiti, è evidente che la squadra deve lavorare sulla fase difensiva per evitare di compromettere ulteriormente i risultati. Le ultime prestazioni, con due pareggi e tre sconfitte, hanno reso l'atmosfera tesa e il match contro l'AlbinoLeffe rappresenta un'opportunità cruciale per raddrizzare il cammino.

L'AlbinoLeffe, sotto la guida di Giovanni Lopez, ha mostrato una forma decisamente migliore rispetto all'Arzignano. Con 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, la squadra ha trovato un buon equilibrio tra attacco e difesa. L'ottima prestazione di 3-2 contro il Novara nell'ultima gara in casa rappresenta un segnale positivo per la formazione, che sembrerebbe aver trovato la giusta chimica tra i reparti. Tuttavia, la trasferta ad Arzignano presenta delle insidie, e la squadra dovrà affrontare la sfida con determinazione per mantenere il proprio slancio.

Le probabili formazioni di Arzignano-Albinoleffe — ARZIGNANO (3-4-2-1): Boseggia; De Zen, Milillo, Boffelli; Lakti, Antoniazzi, Bordo, Cariolato; Barba, Benedetti; Nepi. Allenatore: Bruno.

ALBINOLEFFE (3-5-2): Marietta; Potop, Baroni, Borghini; Gusu, Munari, Agostinelli, Parlati, Giannini; Longo, Zoma. Allenatore: Lopez.