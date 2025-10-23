Tutto pronto per la diretta tv live di Ascoli-Sambenedettese: ecco come vedere la partita di Serie C in streaming gratis

Carmine Panarella 23 ottobre 2025 (modifica il 23 ottobre 2025 | 14:32)

Il girone B di Serie C, tra le numerose sfide intriganti, ci propone domenica di 26 ottobre alle ore 14:30 la sfida tra Ascoli e Sambenedettese, con tutte e due le squadre in cerca di punti importanti per i loro obiettivi e i padroni di casa di gran lunga favoriti.

L’Ascoli, spinto dal pubblico di casa, parte coi favori del pronostico avendo dimostrato di avere un attacco prolifico e soprattutto una difesa blindata, capace di concedere solamente due reti finora in campionato. L'obiettivo è quello di mettere pressione all'Arezzo capolista e continuare una striscia positiva che vede i bianconeri imbattuti fino a questo turno. La Sambenedettese, dal canto suo, spera in un colpo esterno per risalire la china e avvicinarsi alla zona playoff.

Dove vedere Ascoli-Sambenedettese in diretta tv e streaming live — La partita Ascoli-Sambenedettese sarà disponibile in diretta streaming su Bet365 piattaforma che trasmette live il principale eventi calcistici internazionali.