Carmine Panarella 29 gennaio 2026 (modifica il 29 gennaio 2026 | 12:26)

Il Girone C di Serie C propone domenica 1 febbraio alle ore 14:30 la sfida tra Atalanta Under 23 e Benevento, un match che mette di fronte due squadre pronte a giocarsi punti importanti in un confronto che si preannuncia intenso. I giovani nerazzurri cercheranno di imporre ritmo e organizzazione, mentre il Benevento punterà su esperienza e solidità per fare risultato. Vuoi seguire la partita? Con Sisal, Lottomatica e Goldbet puoi guardare Atalanta Under 23-Benevento in diretta.

Le due squadre arrivano a questo appuntamento con grande concentrazione e determinazione, pronte a dare vita a una gara combattuta e ricca di duelli. Atalanta Under 23 e Benevento cercheranno di imporre il proprio gioco, offrendo una partita equilibrata e avvincente.

Dove vedere Atalanta Under 23-Benevento in diretta tv e streaming live — La partita Atalanta Under 23-Benevento sarà visibile in diretta streaming su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per accedere alla visione è sufficiente registrarsi o effettuare il login su una delle piattaforme indicate: con un deposito minimo di 10€ sarà possibile seguire Atalanta Under 23-Benevento in diretta streaming live e consultare l’intero palinsesto sportivo con statistiche e aggiornamenti in tempo reale. Segui Atalanta Under 23-Benevento in streaming live su Sisal, Lottomatica e Goldbet e non perderti nemmeno un minuto della Serie C Girone C.