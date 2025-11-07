Lo streaming gratis della gara di campionato Atalanta Under 23-Giugliano: la partita di Serie C in diretta tv live grazie a Bet365

Carmine Panarella 7 novembre 2025 (modifica il 7 novembre 2025 | 10:56)

Il girone C di Serie C propone una sfida che promette spettacolo e intensità. Atalanta Under 23 e Giugliano si affrontano sabato 8 novembre alle ore 14:30 in un match importante per le ambizioni di entrambe le squadre. Vuoi assistere alla gara? Puoi guardare gratuitamente Atalanta Under 23-Giugliano in streaming live su Bet365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare, continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Atalanta Under 23-Giugliano in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per seguire la Serie C direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore

Cercare “Atalanta Under 23-Giugliano” nella sezione Live Streaming

Il momento delle due squadre — L’Atalanta Under 23 sta disputando un campionato solido e continua a restare a ridosso della zona playoff. La formazione di Bocchetti è nona con 17 punti e punta a sfruttare il fattore campo per ritrovare continuità, facendo leva su un gioco propositivo e sulla crescita dei propri giovani talenti.

Il Giugliano, invece, attraversa una fase più complicata e ha bisogno di punti per allontanarsi dalle zone calde della classifica. La squadra di Colavitto è sedicesima con 12 punti e cercherà un risultato positivo in trasferta puntando su compattezza e ripartenze rapide.

Le probabili formazioni di Atalanta Under 23-Giugliano — L’Atalanta Under 23 dovrebbe affidarsi al 3-4-3, modulo offensivo che valorizza le qualità individuali dei suoi giovani, mentre il Giugliano risponde con un 5-3-2 più prudente, orientato a contenere e ripartire.

Atalanta Under 23 (3-4-3): Vismara, Navarro, Comi, Guerini, Ghislandi, Levak, Pounga, Steffanoni, Vavassori, Misitano, Manzoni. Allenatore: Salvatore Bocchetti

Giugliano (5-3-2): Russo, Vaglica, Caldore, Del Fabro, Laeza, D'Avino, Zammarini, De Rosa, Peluso, Baldé, Nepi. Allenatore: Gianluca Colavitto

Non perdere l’occasione di seguire Atalanta Under 23-Giugliano in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Serie C, non perderti nemmeno un minuto di Atalanta Under 23-Giugliano in streaming live gratis su Bet365.