Serie C, AtalantaU23-Picerno: dove vederla in streaming gratis

AtalantaU23-Picerno, gara valida per il campionato di Serie C, in diretta streaming gratis su Bet365: scopri come vederla gratuitamente il 25 ottobre alle ore 14.30

Stefano Sorce 24 ottobre 2025 (modifica il 24 ottobre 2025 | 15:42)

L'AtalantaU23, sabato 25 ottobre 2025 alle ore 14:30, ospita il Picerno per l’11ª giornata del Girone C di Serie C. Una partita che si preannuncia equilibrata ma decisiva per entrambe: i giovani bergamaschi vogliono consolidare la propria posizione a metà classifica, mentre i lucani cercano disperatamente punti salvezza dopo un avvio complicato. Guarda ora AtalantaU23-Picerno GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Dove vedere AtalantaU23-Picerno in diretta TV e streaming gratis — La sfida sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Bet365, disponibile per tutti gli utenti registrati. Per accedere alla diretta è sufficiente creare un conto Bet365 tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 5 euro, che consente di guardare tutte le partite del palinsesto live, con statistiche in tempo reale, dati sulle squadre e aggiornamenti sulle quote. Un’occasione perfetta per seguire AtalantaU23-Picerno comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. La gara sarà inoltre trasmessa, per gli abbonati, su Sky Sport (canale 255) e NowTv e sulle rispettive applicazioni SkyGo e NowTv.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live di Bet365 e guardare la partita in diretta streaming.

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Bet365

Mantieni attivo il tuo conto oppure effettua una scommessa

Cerca AtalantaU23-Picerno sul palinsesto di Bet365

Come arrivano le due squadre — L’Atalanta Under 23 di Salvatore Bocchetti sta attraversando un periodo di discreta forma. La squadra si trova a metà classifica con 11 punti, frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte, e mostra segnali di crescita costante. In casa, il bilancio è positivo: 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta, a conferma di una solidità maggiore davanti al pubblico di Zingonia. La formazione orobica ha realizzato 12 gol e ne ha subiti 11, mostrando un equilibrio tra i reparti e una buona capacità di reazione nei momenti difficili. L’obiettivo è dare continuità ai risultati per scalare la classifica e puntare alla zona playoff.

L’AZ Picerno di Valerio Bertotto attraversa una fase complessa, con 9 punti in classifica e un rendimento altalenante. Il club lucano ha ottenuto 2 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte, ma il dato più preoccupante riguarda la difesa: 20 gol subiti in 10 partite, il secondo peggior dato del girone. Fuori casa il Picerno ha raccolto solo 1 vittoria e 1 pareggio, mostrando poca incisività e difficoltà di gestione nei momenti chiave. In attacco si affida alla velocità di Esposito e alla fisicità di Caturano, ma la mancanza di equilibrio tra i reparti continua a pesare. Il match contro l’Atalanta II diventa così un test fondamentale per ritrovare fiducia e concretezza.

Le probabili formazioni di AtalantaU23-Picerno — L’Atalanta U23 di Salvatore Bocchetti dovrebbe scendere in campo con il consueto 3-4-1-2, modulo che valorizza la costruzione dal basso e la spinta sugli esterni. Tra i pali conferma per Vismara, giovane portiere che sta offrendo prestazioni affidabili. Davanti a lui, il trio difensivo sarà composto da Comi, Navarro e Guerini. Sulle fasce spazio a Steffanoni e Ghislandi, mentre in mezzo al campo agiranno Mencaraglia e Levak, coppia equilibrata tra interdizione e qualità di manovra. Alle spalle delle due punte ci sarà Manzoni. In attacco, spazio al tandem formato da Misitano e Vavassori, due giovani attaccanti dinamici e complementari.

Il Picerno di Valerio Bertotto risponde con un 4-3-3 offensivo, studiato per sfruttare la velocità e la fantasia dei suoi attaccanti. In porta ci sarà Summa. La linea difensiva sarà composta da Perri e Pistolesi sulle corsie laterali, mentre al centro agiranno Frison e Garcia, coppia fisica e determinata. A centrocampo, Graziani sarà il fulcro del gioco, affiancato da Marino e Pugliese. In attacco, tridente esplosivo con Energe e Esposito sugli esterni e Abreu al centro, riferimento d’area che dovrà capitalizzare le occasioni create.

AtalantaU23 (3-4-1-2): Vismara, Comi, Navarro, Guerini, Steffanoni, Mencaraglia, Levak, Ghislandi, Manzoni, Misitano, Vavassori. Allenatore: Bocchetti.

Picerno (4-3-3): Summa, Perri, Frison, Garcia, Pistolesi, Graziani, Marino, Pugliese, Energe, Abreu, Esposito. Allenatore: Bertotto.

Non perdere AtalantaU23-Picerno IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365! Segui il match di Serie C Girone C con statistiche e aggiornamenti in tempo reale, solo su Bet365.