Scopri come seguire la gara Audace Cerignola-Cavese in streaming gratis: su Bet365 la diretta tv live è accessibile in pochi passi

Michele Massa 18 ottobre 2025 (modifica il 18 ottobre 2025 | 23:42)

L'Audace Cerignola ospita la Cavese domenica 19 ottobre alle ore 17:30. Una partita che vede i padroni di casa assoluti favoriti ma ogni sorpresa è concessa. I campani cercano altri punti per salire la china. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi GUARDARE GRATUITAMENTE Audace Cerignola-Cavese IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Audace Cerignola-Cavese in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida della Serie C direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore

Cercare “Audace Cerignola-Cavese” nella sezione Live Streaming

Il momento delle due squadre — Le due squadre vivono momenti molto diversi in campionato: l’Audace Cerignola si posiziona al dodicesimo posto con 10 punti, frutto di 2 successi, 4 pareggi e 3 sconfitte, mentre la Cavese si trova in fondo alla classifica con appena 5 punti, raccolti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e ben 6 sconfitte.

La formazione pugliese, allenata da Vincenzo Maiuri, ha mostrato qualche segnale positivo, soprattutto tra le mura amiche, dove ha ottenuto 1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta, con un bottino di 9 gol fatti e 12 incassati. Tuttavia, l’ultimo turno ha lasciato il segno, con una pesante sconfitta per 3-0 contro il Casarano, che potrebbe aver intaccato la fiducia della squadra.

Situazione più complicata per la Cavese di Fabio Prosperi, che ha iniziato la stagione con molte difficoltà: nelle ultime cinque gare ha conquistato solo una vittoria, perdendo le altre quattro. La squadra fatica in entrambe le fasi, con soli 7 gol segnati e 14 subiti. L’ultimo ko interno contro il Trapani ha ulteriormente messo in luce le criticità del momento.

Le probabili formazioni di Audace Cerignola-Cavese — I pugliesi si affidano alla fantasia di Emmausso alle spalle di bomeber Cuppone. Dall'altra parte la coppia Fella-Guida per strappare punti importanti. Per il resto pochi dubbi per i due tecnici.

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Greco; Todisco, Martinelli, Visentin; VItale, Paolucci, Cretella, Bianchini, Russo; Cuppone, Emmausso.

CAVESE (3-4-2-1): Boffelli; Evangelisti, Piana, Loreto; Amerighi, Munari, Fornito, Pelamatti; Orlando, Fella, Guida.