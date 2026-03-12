derbyderbyderby streaming Serie C, Benevento-Foggia: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV

Serie C, Benevento-Foggia: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV

Non perdere la sfida: scopri come vedere Benevento-Foggia in diretta tv e streaming live
Domenica 15 marzo scendono in campo Benevento e Foggia allo Stadio Ciro Vigorito. Il match, valido per la trentaduesima giornata del Gruppo C di Serie C, avrà il suo fischio d'inizio alle 14:30. Scopri dove guardare la partita in diretta streaming gratis su Sisal, Goldbet e Lottomatica.

Il Benevento è la squadra che sta ruggendo in questo Gruppo C di Serie C. Alla sfida si presenta al primo posto con ben quattro vittorie di fila e 73 punti in classifica. Al momento nessuna squadra sembra in grado di tenere testa alla squadra di Floro Flores, che nell'ultima sfida giocata ha facilmente archiviato la pratica contro il Sorrento nel derby campano. Dall'altro lato del campo ci sarà il Foggia, che vive il momento esattamente opposto dato che è ultimo e ha rimediato cinque sconfitte di fila nelle ultime cinque giornate. Con soli 22 punti, appare difficile per la squadra pugliese contemplare la salvezza, continuando questo trend.

Dove vedere Benevento-Foggia in diretta TV e streaming live

Benevento-Foggia sarà disponibile in diretta streaming su Sisal, Goldbet e Lottomatica, piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali ed internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito su uno di questi bookmaker: tenendo il conto attivo o effettuando una scommessa, sarà possibile guardare la sfida in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana.

