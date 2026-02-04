Serie C, Benevento-Picerno: come vederla gratis in streaming

Benevento-AZ Picerno si gioca venerdì 6 febbraio 2026 in Serie C Girone C

Stefano Sorce 4 febbraio - 18:04

Venerdì 6 febbraio 2026 alle 20:30Benevento-Picerno si sfidano in una gara valida per la Serie C Girone C. Da una parte la capolista del campionato, dall’altra una squadra in cerca di continuità per allontanarsi dalle zone pericolose.

Vuoi vedere Benevento-Picerno in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Benevento-Picerno sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Il Benevento continua a dettare legge nel girone. Primo posto con 54 punti, miglior attacco e una delle difese più solide del campionato, i giallorossi stanno confermando una superiorità costante. La squadra di Antonio Floro Flores arriva da una striscia positiva importante e dall’ultimo successo esterno per 4-3 contro l’Atalanta II, che ha ribadito qualità offensive e personalità anche nelle partite più complicate. In casa il rendimento resta un fattore decisivo.

Il Picerno vive una stagione più complessa, ma nelle ultime settimane ha mostrato segnali incoraggianti. I lucani sono reduci da due vittorie e tre pareggi nelle ultime cinque gare, con il successo per 2-0 contro il Potenza che ha ridato fiducia. Resta però il limite del rendimento esterno e una fase difensiva ancora fragile, elementi che rendono la trasferta di Benevento particolarmente impegnativa.

Dove vedere Benevento-Picerno in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Vuoi vedere Benevento-Picerno in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Benevento-Picerno sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA