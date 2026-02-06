Serie C, Benevento-Picerno: streaming e dove vederla live

Benevento-Picerno apre la 25ª giornata di Serie C con la capolista chiamata a difendere il primato contro una squadra in crescita

Stefano Sorce 6 febbraio - 00:49

Benevento-Picerno si affrontano nell’anticipo della 25ª giornata di Serie C – Girone C, in un match che mette a confronto la capolista con una squadra in netta risalita. Il calcio d’inizio è fissato per venerdì 6 febbraio 2026 alle ore 20:30, con i sanniti chiamati a difendere il primato e il Picerno deciso a proseguire la corsa verso la salvezza.

Dove vedere Benevento-Picerno in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — Il Benevento arriva all’appuntamento nel miglior momento della stagione. La vittoria in rimonta per 4-3 sul campo dell’Atalanta U23 ha confermato la solidità mentale e offensiva della squadra di Antonio Floro Flores, ora prima in classifica in solitaria. I giallorossi hanno vinto 8 delle ultime 9 partite, approfittando anche dello stop del Catania, e mostrano numeri impressionanti soprattutto in fase offensiva. Il fattore campo rappresenta un ulteriore punto di forza: il Benevento concede poco e gestisce bene i momenti chiave delle partite. L’obiettivo è chiaro: allungare sulle inseguitrici e blindare la vetta.

Il Picerno vive una fase completamente diversa rispetto all’autunno. Dopo un lungo periodo di difficoltà tra ottobre e dicembre, la squadra di Valerio Bertotto ha cambiato marcia, collezionando 6 risultati utili consecutivi, con 2 vittorie che hanno rilanciato le speranze salvezza. I rossoblù sono diventati più compatti, più ordinati e soprattutto più concreti negli ultimi metri. Lontano da casa restano una squadra prudente, ma il trend positivo permette di affrontare anche la capolista con meno pressione e maggiore fiducia.

Le probabili formazioni di Benevento-Picerno — Il Benevento dovrebbe confermare il 4-2-3-1, con Vannucchi in porta e una linea difensiva guidata da Scognamillo e Saio. In mezzo al campo Prisco e Maita garantiranno equilibrio, mentre sulla trequarti agiranno Simonetti, Tumminello e Lamesta, a supporto dell’unica punta Manconi.

Il Picerno risponderà con il 4-3-3. Marcone tra i pali, difesa compatta con Bellodi e Bassoli centrali. In mezzo Baldassin, Franco e Bianchi lavoreranno sulla densità, mentre il tridente offensivo sarà composto da Guadagni, Abreu e Esposito, con l’obiettivo di colpire negli spazi.

Benevento (4-2-3-1): Vannucchi; Ceresoli, Saio, Scognamillo, Pierozzi; Prisco, Maita; Simonetti, Tumminello, Lamesta; Manconi.

Picerno (4-3-3): Marcone; Gemignani, Bellodi, Bassoli, Rillo; Baldassin, Franco, Bianchi; Guadagni, Abreu, Esposito.

