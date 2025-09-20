La Leonessa va a caccia della quarta vittoria di fila e ha messo nei radar la coppia di testa Vicenza e Lecco. Per gli ospiti si prevede una trasferta durissima. Ecco come vedere la partita in streaming gratis.

Il programma della quinta giornata del girone A di Serie C vede tutte e 10 le partite il sabato, spalmate fra le 12,30 e le 20,30. Le due gare serali saranno Albinoleffe-Cittadella di cui vi abbiamo già parlato e Brescia-Giana Erminio che invece tratteremo in questa preview. Di seguito troverete le statistiche pre match, le probabili formazioni, ma sopratutto scoprirete come vedere l'evento in diretta streaming completamente gratis.

Dove vedere Brescia-Giana Erminio in diretta TV e in streaming LIVE — La sfida dello stadio Rigamonti come detto è in programma sabato 21 settembre alle ore 20,30. Sicuramente saprete che la Serie C è offerta in diretta su Sky Sport, Sky GO e NOW ma forse non sapete ancora che Brescia-Giana sarà anche visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti registrati. Questo vuol dire che aprendo un account dal link qui sopra e effettuando il primo deposito di potrà vedere gratis il match da qualsiasi device.

Brescia-Giana Erminio, lo stato di forma dei due team — Dopo il fallimento della scorsa stagione il Brescia ha come obiettivo l'immediato ritorno in Serie B. L'inizio è in linea con le attese visto che i biancoblu sono terzi con 9 punti sui 12 disponibili dietro solo a Vcenza e Lecco a quota 10. La squadra, dopo il ko all'esordio ha infilato 3 successi consecutivi ultimo dei quali il 3-1 in casa del Renate che ha confermato il Brescia come attacco più prolifico del campionato. La Giana Erminio naviga invece a metà classifica con 5 punti e soli 3 gola fatti in 360 minuti di gioco. Nello scorso weekend la squadra dell'hinterland milanese non è andata oltre lo 0-0 in casa dell'Arzignano.

Probabili formazioni Brescia-Giana Erminio — BRESCIA (3-5-2) - Gori; Silvestri, Pasini, Rizzo; Guglielmotti, Balestrero, Zennaro, Di Molfetta; De Maria; Vido, Maistrello.

GIANA ERMINIO (3-5-2) - Zenti; Alborghetti, Piazza, Colombara; Albertini, Lamesta, Marotta, Berretta, Ruffini; Gabbiani, Capelli.