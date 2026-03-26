Lo streaming gratis della gara Campobasso-Guidonia: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 26 marzo 2026 (modifica il 26 marzo 2026 | 15:02)

Il Girone B di Serie C propone domenica 29 marzo alle ore 17:30 la sfida tra Campobasso e Guidonia, un match che promette intensità e ritmo fin dai primi minuti. Le due squadre scendono in campo con l’obiettivo di conquistare punti preziosi e dare continuità al proprio percorso, in una gara che si preannuncia equilibrata e combattuta. Vuoi seguire la partita? Con Sisal, Lottomatica e Goldbet puoi guardare Campobasso-Guidonia in diretta.

Campobasso e Guidonia arrivano a questo appuntamento determinate a giocarsi le proprie carte, puntando su organizzazione e qualità per fare la differenza. Tutti i presupposti sono quelli di una sfida aperta e combattuta fino all’ultimo minuto.

Dove vedere Campobasso-Guidonia in diretta tv e streaming live — La partita Campobasso-Guidonia sarà visibile in diretta streaming su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per accedere alla visione è sufficiente registrarsi o effettuare il login su una delle piattaforme indicate: con un conto attivo sarà possibile seguire Campobasso-Guidonia in diretta streaming live e consultare l’intero palinsesto sportivo con statistiche e aggiornamenti in tempo reale. Segui Campobasso-Guidonia in streaming live su Sisal, Lottomatica e Goldbet e vivi tutte le emozioni del Girone B di Serie C.