Lo streaming gratis della gara di campionato Carpi-Sambenedettese: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 28 gennaio 2026 (modifica il 28 gennaio 2026 | 16:02)

Il Girone B di Serie C propone sabato 31 gennaio alle ore 17:30 la sfida tra Carpi e Sambenedettese, un match che si preannuncia intenso e combattuto tra due squadre determinate a conquistare punti importanti. I padroni di casa cercheranno di sfruttare il fattore campo, mentre la Sambenedettese proverà a impostare una gara attenta e concreta per fare risultato. Vuoi seguire la partita? Con Sisal, Lottomatica e Goldbet puoi guardare Carpi-Sambenedettese in diretta.

Le due squadre arrivano a questo appuntamento con grande concentrazione e motivazione, pronte a dare vita a una gara intensa e ricca di duelli. Carpi e Sambenedettese cercheranno di imporre il proprio gioco, offrendo una partita equilibrata e avvincente.

Dove vedere Carpi-Sambenedettese in diretta tv e streaming live — La partita Carpi-Sambenedettese sarà visibile in diretta streaming su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per accedere alla visione è sufficiente registrarsi o effettuare il login su una delle piattaforme indicate: con un deposito minimo di 10€ sarà possibile seguire Carpi-Sambenedettese in diretta streaming live e consultare l’intero palinsesto sportivo con statistiche e aggiornamenti in tempo reale. Segui Carpi-Sambenedettese in streaming live su Sisal, Lottomatica e Goldbet e non perderti nemmeno un minuto della Serie C Girone B.