Il girone C di Serie C in questo nuovo turno ci propone sabato 15 novembre alle ore 14:30 la sfida tra Casarano e Catania, con tutte e due le squadre in cerca di punti importanti per i loro obiettivi e senza un vero e proprio favorito. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi seguire Casarano-Catania.Scopri dove vedere Casarano-Catania in diretta streaming gratis su Bet365.
La diretta streaming
Serie C, Casarano-Catania in diretta tv live: dove vedere lo streaming gratis
Padroni di casa che si presentano a questa sfida al settimo posto con 18 punti, mentre gli ospiti sono in prima posizione con ben 28 lunghezze. Senza ombra di dubbio è il Catania ad essere favorito, ma non bisogna sottovalutare il fattore casalingo che potrebbe essere l'arma in più per il Casarano, che spera nel colpaccio per poter risalire ulteriormente la classifica.
Dove vedere Casarano-Catania in diretta tv e streaming live—
La partita Casarano-Catania sarà disponibile in diretta streaming su Bet365 piattaforma che trasmette live il principale eventi calcistici internazionali. Per seguire la gara è sufficiente accedere o creare un account gratuito su Bet365: con un deposito minimo di 5€ sarà possibile guardare Casarano-Catania in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana. Segui Casarano-Catania in streaming live su Bet365 e vivi tutte le emozioni della Serie C.
