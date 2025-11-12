Il girone C di Serie C in questo nuovo turno ci propone sabato 15 novembre alle ore 14:30 la sfida tra Casarano e Catania , con tutte e due le squadre in cerca di punti importanti per i loro obiettivi e senza un vero e proprio favorito. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi seguire Casarano-Catania. Scopri dove vedere Casarano-Catania in diretta streaming gratis su Bet365 .

Padroni di casa che si presentano a questa sfida al settimo posto con 18 punti, mentre gli ospiti sono in prima posizione con ben 28 lunghezze. Senza ombra di dubbio è il Catania ad essere favorito , ma non bisogna sottovalutare il fattore casalingo che potrebbe essere l'arma in più per il Casarano, che spera nel colpaccio per poter risalire ulteriormente la classifica.

Dove vedere Casarano-Catania in diretta tv e streaming live

La partita Casarano-Catania sarà disponibile in diretta streaming su Bet365 piattaforma che trasmette live il principale eventi calcistici internazionali. Per seguire la gara è sufficiente accedere o creare un account gratuito su Bet365: con un deposito minimo di 5€ sarà possibile guardare Casarano-Catania in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana. Segui Casarano-Catania in streaming live su Bet365 e vivi tutte le emozioni della Serie C.