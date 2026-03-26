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Serie C, Casarano-Giugliano: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV

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Domenica 29 marzo, alle 17:30, si sfidano Casarano e Giugliano allo Stadio Giuseppe Capozza. La partita, decisiva per gli equilibri del Gruppo C di Serie C, mette di fronte una squadra in cerca di un posto ai playoff ed un'altra che sta provando ad uscir dai play-out. Per scoprire come seguire la partita in diretta tv e streaming live, continua a leggere l'articolo.

I padroni di casa si ritrovano al nono posto nel momento nevralgico della stagione. Con 44 punti conquistati, ci sono ottime chance per il Casarano di guadagnare un pass per i playoff, ma la concorrenza è spietata. Nei gradini verso il basso ci sono Potenza con 41 punti, Altamura a 40 e Atalanta U23 con 38 punti, è dunque necessario strappare risultati positivi per rispondere a questo pressing asfissiante. Nelle ultime due partite, infatti, sono stati raccolti 4 punti. Dal canto suo il Giugliano è a 3 punti dalla zona salvezza, ma i risultati altalenanti non permettono di guardare con fiducia i prossimi incontri: nelle ultime cinque giornate, infatti, il club campano ha rimediato due sconfitte, strappato due vittorie e ottenuto un pareggio.

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Dove vedere Casarano-Giugliano in diretta TV e streaming live

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Casarano-Giugliano sarà disponibile in diretta streaming su Sisal, Goldbet e Lottomatica, piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali ed internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito su uno di questi bookmaker: tenendo il conto attivo o effettuando una scommessa, sarà possibile guardare la sfida in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana.

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