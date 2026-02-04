Allo Stadio Alberto Pinto di Caserta, sabato scendono in campo Casertana e Foggia. Il fischio d'inizio è in programma alle 14:30 e sarà una delle prime sfide della venticinquesima giornata di Serie C, gruppo C. La Casertana, nonostante un ottimo posizionamento in classifica, si presenta al match con tre sconfitte di fila. Dal canto suo, il Foggia arriva con una solita vittoria strappata nelle ultime cinque partite. Sarà un match intenso, tra due squadre che vogliono ritornare alla vittoria. Scopri dove guardare Casertana-Foggia in diretta streaming gratis su Sisal, Goldbet e Lottomatica.
Lo streaming live
Serie C, Casertana-Foggia: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV
La Casertana è reduce da una brutta sconfitta in casa del Cosenza per il risultato di 3-1, che forse spegne l'entusiasmo dei tifosi che speravano di tenere il passo delle prime tre fino alla fine della stagione. La squadra campana dovrà provare a risorgere dalle ceneri, riaccendendo il fuoco della vittoria ed invertire il trend negativo. Anche il Foggia ha incassato tre gol nell'ultima giornata di Serie C: la partita di sabato, quindi, si deciderà senz'altro sulla capacità delle due squadre di difendersi senza subire reti.
Dove vedere Casertana-Foggia in diretta TV e streaming live—
Casertana-Foggia sarà disponibile in diretta streaming su Sisal, Goldbet e Lottomatica, piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali ed internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito su uno di questi bookmaker: mantenendo il conto attivo e effettuando una scommessa, sarà possibile guardare la sfida in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana.
