Allo Stadio Alberto Pinto di Caserta, sabato scendono in campo Casertana e Foggia. Il fischio d'inizio è in programma alle 14:30 e sarà una delle prime sfide della venticinquesima giornata di Serie C , gruppo C. La Casertana, nonostante un ottimo posizionamento in classifica, si presenta al match con tre sconfitte di fila. Dal canto suo, il Foggia arriva con una solita vittoria strappata nelle ultime cinque partite. Sarà un match intenso, tra due squadre che vogliono ritornare alla vittoria. Scopri dove guardare Casertana-Foggia in diretta streaming gratis su Sisal, Goldbet e Lottomatica.

Dove vedere Casertana-Foggia in diretta TV e streaming live

Casertana-Foggia sarà disponibile in diretta streaming su Sisal, Goldbet e Lottomatica, piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali ed internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito su uno di questi bookmaker: mantenendo il conto attivo e effettuando una scommessa, sarà possibile guardare la sfida in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana.