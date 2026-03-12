Non perdere la sfida: scopri come vedere Casertana-Monopoli in diretta tv e streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 12 marzo 2026 (modifica il 12 marzo 2026 | 17:32)

Big match di Serie C in questo weekend. Domenica 15 marzo si affrontano Casertana e Monopoli in occasione della trentaduesima giornata del Gruppo C. Il fischio d'inizio è previsto alle 17:30. Scopri dove guardare la partita in diretta streaming gratis su Sisal, Goldbet e Lottomatica.

La Casertana, così come il Monopoli, si presenta con risultati altalenanti alla partita dello Stadio Alberto Pinto. La formazione di Coppitelli ha guadagnato una vittoria contro la Salernitana nell'accesissimo derby ed ha pareggiato l'ultima sfida contro il Catania. Due importanti manifestazioni di forza in poco tempo. Adesso, dovrà affrontare una squadra che le sta alle calcagna a soli tre punti di distanza, il Monopoli. La squadra pugliese, dal canto suo, ha raccolto dieci punti nelle ultime cinque partite. Un trend di risultati comunque positivo e che racconta bene il momento positivo che sta attraversando il Monopoli.

Dove vedere Casertana-Monopoli in diretta TV e streaming live — Casertana-Monopoli sarà disponibile in diretta streaming su Sisal, Goldbet e Lottomatica, piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali ed internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito su uno di questi bookmaker: tenendo il conto attivo o effettuando una scommessa, sarà possibile guardare la sfida in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana.