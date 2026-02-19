Dove vedere Catania-Giugliano in diretta TV e streaming live

Domenica 22 febbraio c'è il testacoda di Serie C. Alle 14:30 allo Stadio Angelo Massimino scendono in campo Catania e Giugliano, in occasione della ventottesima giornata del Gruppo C di Serie C. Scopri dove guardare Catania-Giugliano in diretta streaming gratis su Sisal, Goldbet e Lottomatica.
La formazione siciliana si presenta al match forte della vittoria per 4-0 strappata contro il Trapani, che vale ancora di più considerando il pareggio del Benevento che attualmente si trova a +5. Il Catania, quindi, nonostante il trend altalenante di risultati nelle ultime uscite, è comunque in lotta per strappare la vetta alla squadra campana. Il Giugliano invece è in netta ripresa e sta tentando di allontanarsi dalla zona retrocessione: con due vittorie nelle ultime tre partite, i Tigrotti hanno 24 punti e sono a -4 dal Latina, ad oggi quindicesimo.
Catania-Giugliano sarà disponibile in diretta streaming su Sisal, Goldbet e Lottomatica, piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali ed internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito su uno di questi bookmaker: tenendo il conto attivo o effettuando una scommessa, sarà possibile guardare la sfida in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana.
