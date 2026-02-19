derbyderbyderby streaming Serie C, Catania-Giugliano: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV

Lo streaming live

Serie C, Catania-Giugliano: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV

Catania
Non perdere la sfida del weekend: scopri come vedere Catania-Giugliano in diretta e in streaming live
Lorenzo Maria Napolitano
Lorenzo Maria Napolitano

Domenica 22 febbraio c'è il testacoda di Serie C. Alle 14:30 allo Stadio Angelo Massimino scendono in campo Catania e Giugliano, in occasione della ventottesima giornata del Gruppo C di Serie C. Scopri dove guardare Catania-Giugliano in diretta streaming gratis su Sisal, Goldbet e Lottomatica.

La formazione siciliana si presenta al match forte della vittoria per 4-0 strappata contro il Trapani, che vale ancora di più considerando il pareggio del Benevento che attualmente si trova a +5. Il Catania, quindi, nonostante il trend altalenante di risultati nelle ultime uscite, è comunque in lotta per strappare la vetta alla squadra campana. Il Giugliano invece è in netta ripresa e sta tentando di allontanarsi dalla zona retrocessione: con due vittorie nelle ultime tre partite, i Tigrotti hanno 24 punti e sono a -4 dal Latina, ad oggi quindicesimo.

Guarda ora Catania-Giugliano GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

Vuoi vedere Catania-Giugliano in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Catania-Giugliano sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Dove vedere Catania-Giugliano in diretta TV e streaming live

—  

Catania-Giugliano sarà disponibile in diretta streaming su Sisal, Goldbet e Lottomatica, piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali ed internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito su uno di questi bookmaker: tenendo il conto attivo o effettuando una scommessa, sarà possibile guardare la sfida in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana.

Guarda ora la Serie C GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

Vuoi vedere la sfida in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Leggi anche
Serie C, Pro Vercelli-Trento streaming gratis: la diretta tv live della partita
Serie C, Pontedera-Ascoli diretta tv live: dove vedere lo streaming gratis

© RIPRODUZIONE RISERVATA