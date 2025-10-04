Serie C, Catania-Siracusa: diretta tv e streaming LIVE del match

Il derby siciliano si preannuncia combattuto: i padroni di casa cercano riscatto e continuità, mentre gli ospiti puntano a una reazione che possa dare morale e punti in chiave salvezza. La sfida mette in palio tre punti pesantissimi

Stefano Sorce 4 ottobre 2025 (modifica il 4 ottobre 2025 | 13:18)

Il clima è già rovente in Sicilia per uno dei match più attesi della stagione: domenica 5 ottobre 2025, alle 14:30, Catania e Siracusa si sfidano in un derby che vale molto più dei tre punti. I rossazzurri cercano di interrompere il digiuno di vittorie e di tornare a respirare aria di alta classifica, mentre gli azzurri, ultimi in graduatoria, hanno l’occasione di riscattarsi e dimostrare che non sono rassegnati alla retrocessione. Tra rivalità storica e motivazioni altissime, il Massimino si prepara a vivere un pomeriggio di grande calcio e tensione. Vuoi vivere l’atmosfera della Serie C come se fossi sugli spalti? Con Bet365 puoi seguire Catania-SiracusaGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare ti suggeriamo di continuare a leggere l'articolo.

Dove vedere Catania-Siracusa in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la grande sfida del Massimino comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente Catania-Siracusa in diretta live. Il match sarà visibile anche su SKY SPORT (canale 252) e NOW e sulle relative applicazioni.

Il momento delle due squadre — Il Catania, guidato da Domenico Toscano, rientra in campo con l’allenatore al completo dopo la squalifica. Gli etnei non vincono dal 6 settembre, quando superarono il Monopoli; da allora sono arrivati tre pareggi consecutivi che hanno rallentato la marcia della squadra. La squadra mostra problemi di profondità dell’organico e difficoltà nella costruzione del gioco: il reparto offensivo fatica a concretizzare le occasioni create, mentre a centrocampo manca equilibrio e lucidità. Nonostante ciò, Toscano punta sulla qualità dei suoi uomini di esperienza per ritrovare la via del successo.

Se il Catania arranca, il Siracusa non sta meglio. La squadra di Marco Turati occupa l’ultimo posto in classifica, con un solo successo e sei sconfitte, e ha faticato a trovare continuità in fase offensiva e stabilità in difesa. Nonostante le difficoltà, il Siracusa ha evidenziato buone capacità di costruzione del gioco, ma senza un bomber affidabile i gol scarseggiano. Il tecnico punta su Farroni tra i pali e su un centrocampo solido per contenere le avanzate rossazzurre, sperando di sfruttare le ripartenze.

Le probabili formazioni di Catania-Siracusa — Catania (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Di Gennaro, Celli; Casasola, Corbari, Di Tacchio, Donnarumma; Stoppa, Cicerelli; Lunetta. Allenatore: Toscano.

Siracusa (4-2-3-1): Farroni; Puzzone, Sapola, Pacciardi, Iob; Gudelevicius, Candiano; Guadagni, Limonelli, Valente; Contini. Allenatore: Turati.