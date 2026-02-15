derbyderbyderby streaming Serie C, Catania-Trapani: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV

Lo streaming live

Serie C, Catania-Trapani: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV

Catania
Non perdere la sfida del weekend: scopri come vedere Catania-Trapani in diretta e in streaming live
Lorenzo Maria Napolitano
Lorenzo Maria Napolitano

Mercoledì 18 febbraio c'è una sfida da non perdere nel Gruppo C di Serie C. Allo Stadio Massimino scendono in campo Catania e Trapani alle 20:30. Continua a leggere l'articolo e scopri dove guardare Catania-Trapani in diretta streaming gratis su Sisal, Goldbet e Lottomatica.

Testa coda della Serie C tra Catania e Siracusa. La formazione di casa prova a non perdere terreno sul Benevento, anche se ormai sembra già proiettato verso la promozione diretta in Serie B. I siciliani, infatti, con gli ultimi risultati ottenuti, hanno perso terreno: i soli due punti conquistati nelle ultime tre giornate hanno portato il Benevento a +8 in classifica. E adesso diventa dura. Il Trapani, però, è riuscito a fare anche peggio, perdendo tutte le ultime tre sfide disputate, contro Altamura, Benevento e Giugliano. Chiaramente, la formazione di casa ha il favore dei pronostici per questa sfida.

Dove vedere Catania-Trapani in diretta TV e streaming live

—  

Catania-Trapani sarà disponibile in diretta streaming su Sisal, Goldbet e Lottomatica, piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali ed internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito su uno di questi bookmaker: tenendo il conto attivo o effettuando una scommessa, sarà possibile guardare la sfida in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana.

