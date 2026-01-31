La partita tra Cavese e Casarano mette di fronte due formazioni in difficoltà, accomunate da un periodo poco brillante ma divise da obiettivi diversi

Stefano Sorce 31 gennaio - 01:45

La Serie C – Girone C entra nel vivo con una sfida delicata in zona playoff e playout. Cavese-Casarano si affrontano sabato 31 gennaio 2026 alle ore 14:30 allo Stadio Comunale Simonetta Lamberti, in un match che mette in palio punti pesantissimi per entrambe.

Vuoi vedere Cavese-Casarano in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Cavese-Casarano sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Dove vedere Cavese-Casarano in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account ed effettuato un primo deposito di almeno 10 euro, l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Il momento delle due squadre — La Cavese arriva a questa sfida da sedicesima in classifica con 22 punti, pienamente coinvolta nella lotta per evitare i playout. La salvezza diretta è distante appena due lunghezze, ma il rendimento recente non ha ancora permesso il definitivo salto di qualità. Nelle ultime settimane la squadra di Fabio Prosperi ha alternato buone prestazioni a cali improvvisi. Dopo la vittoria interna contro il Sorrento, sono arrivati risultati meno incoraggianti che hanno confermato una certa difficoltà nel dare continuità, soprattutto sul piano offensivo. In casa, però, la Cavese resta una squadra organizzata, che concede poco e tende a tenere le partite su binari molto tattici.

Il Casarano occupa attualmente il decimo posto con 29 punti, posizione che vale l’accesso ai playoff, ma il momento è tutt’altro che sereno. I pugliesi hanno raccolto un solo punto nelle ultime quattro gare, mostrando fragilità soprattutto lontano dal proprio stadio. In trasferta il Casarano fatica a trovare equilibrio: la fase difensiva soffre e spesso la squadra è costretta a rincorrere. Nonostante la qualità individuale di giocatori come Chiricò, la sensazione è quella di una squadra che ha bisogno di ritrovare solidità prima ancora che brillantezza.

Le probabili formazioni di Cavese-Casarano — La Cavese dovrebbe confermare il 5-3-2, puntando su una linea difensiva compatta e su ripartenze rapide. Davanti, Ubaldi e Orlando avranno il compito di trasformare in gol le poche occasioni create. Il Casarano risponderà con il 4-3-3, affidandosi alla qualità sugli esterni e alla fisicità di Leonetti in area, ma senza scoprirsi troppo.

Cavese (5-3-2): Boffelli; Amerighi, Luciani, Cionek, Nunziata, Loreto; Diarrassouba, Visconti, Maiolo; Ubaldi, Orlando.

Casarano (4-3-3): Bacchin; Versienti, Gyamfi, Mercadante, Giraudo; Ferrara, Maiello, Logoluso; Chiricò, Millico, Leonetti.

Vuoi vedere Cavese-Casarano in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Cavese-Casarano sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA