Scopri come seguire la sfida di Serie C e non perdere il match tra Cosenza e Audace Cerignola

Lorenzo Maria Napolitano 11 febbraio 2026 (modifica il 11 febbraio 2026 | 14:32)

Allo Stadio San Vito-Luigi Marulla arriva l'Audace Cerignola. La sfida si terrà sabato 14 febbraio e metterà di fronte due squadre che proveranno in ogni modo a strappare punti, così da non perdere terreno nella corsa alla Serie B. Il fischio d'inizio è in programma alle 14:30. Scopri dove guardare Cosenza-Audace Cerignola in diretta streaming gratis su Sisal, Goldbet e Lottomatica.

I padroni di casa si presentano con una vittoria guadagnata in casa contro il Siracusa nel turno infrasettimanale, che ha lanciato la squadra verso il podio. L'ultimo gradino, occupato dalla Salernitana, adesso dista soltanto sei punti. Dal canto suo, l'Audace Cerignola è in ottimo momento di forma, probabilmente il migliore per affrontare il Cosenza. Infatti, nelle ultime cinque partite ha guadagnato ben undici punti senza perdere nemmeno una partita. Sarà una sfida intensa e dinamica, sicuramente da non perdere.

Dove vedere Cosenza-Audace Cerignola in diretta TV e streaming live — Cosenza-Audace Cerignola sarà disponibile in diretta streaming su Sisal, Goldbet e Lottomatica, piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali ed internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito su uno di questi bookmaker: tenendo il conto attivo o effettuando una scommessa, sarà possibile guardare la sfida in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana.