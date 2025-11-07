Serie C, Cosenza-Casarano: dove vederla in streaming gratis e diretta TV

Scopri come seguire la garaCosenza-Casarano in streaming gratis: su Bet365 la diretta tv live è accessibile in pochi passi

Michele Massa 7 novembre 2025 (modifica il 8 novembre 2025 | 13:55)

In Serie C per il girone C sabato 8 novembre alle ore 17:30 andrà in scena la sfida tra Cosenza e Casarano. Due squadre che ambiscono ai play-off e che dunque cercano punti e conferme importanti. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi GUARDARE GRATUITAMENTE Cosenza-Casarano IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Cosenza-Casarano in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida della Serie C direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore

Cercare “Cosenza-Casarano” nella sezione Live Streaming

Il momento delle due squadre — Le due squadre sono attualmente alla ricerca di punti importanti per migliorare la loro posizione in classifica: il Cosenza occupa il quinto posto con 20 punti, mentre il Casarano è sesto con 18 punti.

Il Cosenza Calcio ha mostrato una certa consistenza, con cinque vittorie, cinque pareggi e due sconfitte, e un bilancio di 22 gol segnati e 13 subiti. Le prestazioni casalinghe sono positive, con tre successi e due sconfitte nelle cinque partite giocate al "San Vito-Marulla", indicando una buona solidità tra le mura amiche. Dall’altra parte, il Casarano vanta cinque vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte, con un bilancio di reti in perfetto equilibrio (21 gol fatti e 21 subiti). Tuttavia, le difficoltà in trasferta sono evidenti, con solo due vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite fuori casa.

Nell'ultimo incontro, il Cosenza ha pareggiato 1-1 in trasferta contro il Team Altamura, mentre il Casarano ha subito una sconfitta interna per 1-3 contro il SS Monopoli 1966. Questi recenti risultati potrebbero influire sulle aspettative per la prossima partita, rendendo cruciale per entrambe le squadre ottenere un risultato.

Le probabili formazioni di Cosenza-Casarano — Il Cosenza si schiera con un 4-3-2-1, puntando su una difesa solida con Caporale e Dametto al centro, supportati dai laterali Cimino e D’Orazio. In mezzo al campo, Kouan, Langella e Garritano offrono equilibrio e creatività, con Ricciardi e Florenzi pronti a supportare l'unica punta, Mazzocchi. La formazione sembra puntare su un gioco equilibrato, con una buona copertura difensiva e potenziale offensivo.

Il Casarano, con il 3-4-2-1, presenta una difesa a tre composta da Celiento, Lulic e Gega, mentre Cajazzo e Gyamfi sono i laterali di centrocampo, pronti a spingere sulle fasce. D’Alena e Logoluso offrono solidità in mezzo, mentre Chiricò e Ferrara sono i trequartisti, con Malcore come unico attaccante centrale. Il Casarano sembra orientato a un gioco più offensivo e dinamico, cercando di sfruttare la velocità sulle corsie laterali e la creatività dei suoi trequartisti.

COSENZA (4-3-2-1) 22 Vettorel; 2 Cimino, 26 Dametto, 17 Caporale, 11 D’Orazio; 28 Kouan, 77 Langella, 10 Garritano; 16 Ricciardi, 34 Florenzi; 30 Mazzocchi CASARANO (3-4-2-1) 1 Bacchin; 5 Celiento, 4 Lulic, 24 Gega; 77 Cajazzo, 8 D’Alena, 23 Logoluso, 29 Gyamfi; 10 Chiricò, 11 Ferrara; 9 Malcore.