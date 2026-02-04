Scopri come seguire la sfida di Serie C tra Crotone e Atalanta U23: fischio d'inizio previsto sabato alle 14:30

Lorenzo Maria Napolitano 4 febbraio 2026 (modifica il 4 febbraio 2026 | 14:32)

Allo Stadio Ezio Scida di Crotone, in occasione della venticinquesima giornata di Serie C, scendono in campo Crotone e l'Atalanta U23. I padroni di casa sono tra le squadre più in forma del gruppo con tre vittorie di fila inanellate, mentre la formazione bergamasca sta ottenendo risultati altalenanti nelle ultime uscite. Il fischio d'inizio è previsto sabato 7 febbraio alle 14:30. Scopri dove guardare Crotone-Atalanta U23 in diretta streaming gratis su Sisal, Goldbet e Lottomatica.

Attualmente al sesto posto, il Crotone è tra le squadre che più sta dimostrando continuità e solidità nel gruppo C. La vittoria contro il Cosenza, che ha aperto il ciclo di successi, è stata infatti una grande prova di forza che ha dato entusiasmo ed energia. Con trentasette punti in classifica, i calabresi sono i favoriti per la sfida di sabato. L'Atalanta U23, infatti, ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque giornate e nelle ultime tre partite ha guadagnato soltanto un punto contro l'Altamura.

Dove vedere Crotone-Atalanta U23 in diretta TV e streaming live — Crotone-Atalanta U23 sarà disponibile in diretta streaming su Sisal, Goldbet e Lottomatica, piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali ed internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito su uno di questi bookmaker: mantenendo il conto attivo o effettuando una scommessa, sarà possibile guardare la sfida in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana.