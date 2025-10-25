Serie C, Crotone-Benevento: dove vederla in streaming gratis e diretta TV

Scopri come seguire la gara Crotone-Benevento in streaming gratis: su Bet365 la diretta tv live è accessibile in pochi passi

Michele Massa 25 ottobre 2025 (modifica il 26 ottobre 2025 | 00:48)

Una sfida ad altissima quota quella che domenica 26 ottobre alle ore 14:30 mette contro il Crotone e il Benevento. Per il girone C di Serie C ci sono punti importantissimi per la lotta alla promozione diretta. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi GUARDARE GRATUITAMENTE Crotone-Benevento IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Crotone-Benevento in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida della Serie C direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore

Cercare “Crotone-Benevento” nella sezione Live Streaming

Il momento delle due squadre — Il Crotone di Longo è già sceso in campo per il primo impegno ufficiale stagionale in Coppa Italia Serie C. Una settimana fa, i Pitagorici hanno vinto 1-0 contro il Catania grazie al gol di Jacopo Murano al 9′. Un inizio positivo per la squadra calabrese, che punta a partire con il piede giusto anche in campionato. Tuttavia, il debutto non sarà facile, con il Benevento di Auteri in arrivo allo Scida.

Il Benevento, che aveva dominato nella prima parte dell’ultimo campionato prima di calare e chiudere al sesto posto, mira a mantenere maggiore continuità quest’anno. Per questo, la dirigenza ha puntato su un innalzamento della qualità e dell’esperienza, dopo le difficoltà della passata stagione. Anche gli Stregoni hanno vinto in Coppa Italia, superando 1-0 il Guidonia Montecelio grazie a un gol di Davide Lamesta all'89'.

Le probabili formazioni di Crotone-Benevento — Il Crotone schiera un 4-2-3-1, con una difesa solida e Gomez punta centrale supportato da Zunno, Murano e Maggio in attacco. Il Benevento, con un 3-4-3, si affida alla spinta laterale di Pierozzi e Ricci e a un tridente offensivo composto da Della Morte, Salvemini e Manconi. Il Crotone sembra puntare su compattezza difensiva, mentre il Benevento ha un approccio più offensivo.

CROTONE (4-2-3-1): Merelli; Andreoni, Cargnelutti, Di Pasquale, Groppelli; Gallo, Vinicius; Zunno, Murano, Maggio; Gomez. Allenatore: Emilio Longo.

BENEVENTO (3-4-3): Vannucchi; Scognamillo, Saio, Ceresoli; Pierozzi, Maita, Talia, Ricci; Della Morte, Salvemini, Manconi. Allenatore: Gaetano Auteri.

Non perdere l’occasione diseguire Crotone-Benevento in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Serie A.