Serie C, Crotone-Casertana: diretta tv e streaming LIVE del match

Mister Longo sprona i suoi, indicando la Casertana come un avversario ostico da affrontare. Gli ospiti, accompagnati dalla spinta dei tifosi, cercano di consolidare la posizione di classifica

Stefano Sorce 27 settembre - 12:01

Il Crotone ospita la Casertana per quanto riguarda la settima giornata di Serie C Girone C. La formazione di Longo, domenica 28 settembre alle ore 15:00, vuole restare agganciata al treno promozione e dare continuità alle ultime buone prestazioni, mentre la squadra di Coppitelli è alla ricerca di un successo per rilanciarsi dopo un avvio di campionato altalenante. Con Bet365 puoi seguire Crotone-CasertanaGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per sapere come fare, continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Crotone-Casertana in diretta TV e streaming live — Vuoi vivere l’atmosfera della Serie C come se fossi sugli spalti? La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutti i match previsti dal palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Registrati ora su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratis Crotone-Casertana in diretta live. La partita sarà inoltre visibile in tv e streaming su Sky Sport (canale 254) e Now e sulle relative applicazioni SkyGo e NowTV.

Il momento delle due squadre — Il Crotone sta attraversando un buon periodo di forma, con tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque partite. La vittoria in trasferta contro l’Atalanta II ha rafforzato l’entusiasmo del gruppo, che vuole migliorare anche il rendimento casalingo all’Ezio Scida. Con una difesa solida e un attacco capace di segnare con continuità, i calabresi puntano a consolidarsi nelle prime posizioni.

La Casertana, invece, ha avuto un inizio più complicato. Con due successi, un pareggio e due sconfitte, la squadra non è riuscita ancora a trovare continuità, soprattutto in trasferta dove finora non ha mai vinto. Il pareggio contro il Foggia ha mostrato segnali di crescita, ma la difesa vulnerabile resta un punto critico.

Le probabili formazioni di Crotone-Casertana — Crotone (4-3-3): Merelli; Andreoni, Di Pasquale, Berra, Gallo; Sandri, Zunno, Gomez; Murano, Maggio, Groppelli. Allenatore: Longo.

Casertana (4-3-3): De Lucia; Oukhadda, Rocchi, Kontek, Liotti; Toscano, Proia, Leone; Kallon, Bentivegna, Llano Massa. Allenatore: Coppitelli.