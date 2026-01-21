derbyderbyderby streaming Serie C, Crotone-Potenza diretta tv live: dove guardare lo streaming gratis

La diretta streaming

Crotone
Lo streaming gratis della gara di campionato Crotone-Potenza: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
Carmine Panarella

Il Girone C di Serie C propone sabato 24 gennaio alle ore 17:30 la sfida tra Crotone e Potenza, un match che vede contrapposte due squadre determinate a conquistare punti preziosi. I padroni di casa cercheranno di sfruttare il fattore campo, mentre il Potenza proverà a rendere la gara complicata agli avversari. Vuoi seguire la partita? Con Sisal, Lottomatica e Goldbet puoi guardare Crotone-Potenza in diretta.

Scopri dove vedere Crotone-Potenza in diretta streaming gratis su Sisal

Per vedere Crotone-Potenza è sufficiente registrarsi su Lottomatica cliccando qui

Guarda la partita Crotone-Potenza in streaming gratis live con Goldbet

Le due squadre arrivano a questo appuntamento motivate e concentrate, pronte a dare vita a una gara intensa e combattuta. Crotone e Potenza cercheranno di imporre il proprio gioco, offrendo una partita equilibrata e ricca di duelli.

Dove vedere Crotone-Potenza in diretta tv e streaming live

La partita Crotone-Potenza sarà visibile in diretta streaming su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per accedere alla visione è sufficiente registrarsi o effettuare il login su una delle piattaforme indicate: con un deposito minimo di 10€ sarà possibile guardare Crotone-Potenza in diretta streaming live e consultare l’intero palinsesto sportivo con statistiche e aggiornamenti in tempo reale. Segui Crotone-Potenza in streaming live su Sisal, Lottomatica e Goldbet e non perderti nemmeno un minuto della Serie C Girone C.

