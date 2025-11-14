Crotone-Sorrento, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il match, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sulla sfida di Serie C

Lorenzo Maria Napolitano 14 novembre - 14:30

L'attesa cresce per la sfida tra Crotone e Sorrento, valida per la 14ª giornata del Girone C di Serie C. Le due squadre si affronteranno sabato 15 novembre alle 14:30 allo Stadio Ezio Scida. I rossoblù cercano un successo che manca da cinque turni, mentre gli ospiti puntano a rialzarsi dopo la recente sconfitta interna contro l'Audace Cerignola.

Come arrivano al match le due squadre — Il Crotone si presenta alla sfida non solo con uno stato di forma migliore ma anche con i pronostici a favore. Infatti, la squadra calabrese guarda il Sorrento dall'alto del suo settimo posto in classifica, guadagnato con costanza e continuità. L'ultima partita giocata è finita in pareggio contro la Salernitana, ma è stata disputata un'ottima prova considerando il valore dell'avversario. Il Sorrento, invece, deve rialzare la testa quanto prima dato che non vince una sfida dal 12 ottobre, quando ha superò l'esame Siracusa per 0-1.

Le probabili formazioni di Crotone-Sorrento — Emilio Longo dovrebbe confermare il 3-5-2 con Cargnelutti a guidare la difesa e Sandri, Groppelli e Vinicius a gestire il centrocampo, mentre in attacco salgono le quotazioni di Gomez e Murano. Anche Mirko Conte risponde con il 3-5-2, puntando sulla rapidità di Palgino e Creccho sulle fasce. In avanti, il Sorrento si affiderà al duo offensivo formato da D’Ursi e Plescia.

CROTONE (3-5-2): Merelli; Berra, Cargnelutti, Di Pasquale; Zunno, Vinicius, Sandri, Calvano, Groppelli; Gomez, Murano. Allenatore: Emio Longo.

SORRENTO (3-5-2): Harraser; Solcia, Carillo, Colombini; Paglino, Riccardi, Cangianiello, Cuccurullo, Crecco; Plescia, D'Ursi. Allenatore: Mirko Conte.

