Scopri come seguire la partita: segui la sfida tra Crotone e Sorrento, valida per il Girone C di Serie C

Lorenzo Maria Napolitano 12 novembre - 21:02

Siamo ormai nel vivo del Girone C di Serie C. Uno dei match più attesi della prossima giornata è quello tra Crotone e Sorrento, che si terrà allo Stadio Ezio Scida alle 14:30 di sabato 15 novembre. Il Crotone è chiamato a rialzare la testa dopo aver inanellato una serie di risultati negativi, mentre il Sorrento vuole mettere la testa fuori dalla zona che scotta. Scopri dove vedere Crotone-Sorrento in diretta streaming gratis su Bet365.

Il Crotone occupa al momento il settimo posto, ma i recenti risultati hanno allontanato la squadra calabrese dalle posizioni più alte in classifica. Infatti, negli ultimi cinque match ha totalizzato soltanto quattro punti. Dal canto suo, il Sorrento si presenta alla partita con la sconfitta per mano dell’Audace Cerignola, che ha vinto per 2-1 la partita del 9 novembre.

Dove vedere Crotone-Sorrento in diretta TV e streaming live — Crotone-Sorrento sarà disponibile in diretta streaming su Bet365, piattaforma che trasmette live i principali eventi calcistici internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito su Bet365: con un deposito minimo di 5 euro, sarà possibile guardare la partita in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana. Segui Crotone-Sorrento in streaming live su Bet365 e vivi tutte le emozioni della Serie C.