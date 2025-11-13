Lo streaming gratis della gara di campionato Benevento-Monopoli: la partita di Serie C in diretta tv live grazie a Bet365

Carmine Panarella 13 novembre 2025 (modifica il 13 novembre 2025 | 12:06)

Il girone C di Serie C in questo nuovo turno ci propone domenica 16 novembre alle ore 12:30 la sfida tra Benevento e Monopoli, con tutte e due le squadre in cerca di punti importanti per i loro obiettivi e senza un vero e proprio favorito. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi seguire Benevento-Monopoli.Scopri dove vedere Benevento-Monopoli in diretta streaming gratis su Bet365.

Padroni di casa che si presentano a questa sfida al secondo posto in classifica con 26 punti realizzati. Gli ospiti, invece, sono in quinta posizione dopo aver collezionato 22 punti. È lecito quindi aspettarsi una partita molto equilibrata in cui a fare la differenza saranno i dettagli, perché entrambe le compagini hanno dimostrato di essere solide in difesa e pericolose in zona offensiva (soprattutto il Benevento che vanta una differenza reti di +15).

Dove vedere Benevento-Monopoli in diretta tv e streaming live — La partita Benevento-Monopoli sarà disponibile in diretta streaming su Bet365 piattaforma che trasmette live il principale eventi calcistici internazionali. Per seguire la gara è sufficiente accedere o creare un account gratuito su Bet365: con un deposito minimo di 5€ sarà possibile guardare Benevento-Monopoli in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana. Segui Benevento-Monopoli in streaming live su Bet365 e vivi tutte le emozioni della Serie C.