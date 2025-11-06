Lo streaming gratis della gara di campionato Carpi-Livorno: la partita di Serie C in diretta tv live grazie a Bet365

Carmine Panarella 6 novembre 2025 (modifica il 6 novembre 2025 | 16:06)

Il girone B di Serie C in questo nuovo turno ci propone domenica 9 novembre alle ore 17:30 la sfida tra Carpi e Livorno, con tutte e due le squadre in cerca di punti importanti per i loro obiettivi e senza un vero e proprio favorito. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi seguire Carpi-Livorno.Scopri dove vedere Carpi-Livorno in diretta streaming gratis su Bet365.

Padroni di casa settimi con 18 punti, ospiti che invece diciassettesimi con 10 punti collezionati finora. Se è vero che il fattore casalingo rende di fatto il Carpi grande favorito in questo confronto, non si può trascurare il fatto che la classifica sia ancora corta e quindi gli equilibri non siano ancora ben definiti: per questa motivazione non è da escludere un colpo esterno. Insomma, Carpi-Livorno promette di essere una sfida molto interessante.

Dove vedere Carpi-Livorno in diretta tv e streaming live — La partita Carpi-Livorno sarà disponibile in diretta streaming su Bet365 piattaforma che trasmette live il principale eventi calcistici internazionali. Per seguire la gara è sufficiente accedere o creare un account gratuito su Bet365: con un deposito minimo di 5€ sarà possibile guardare Carpi-Livorno in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana. Segui Carpi-Livorno in streaming live su Bet365 e vivi tutte le emozioni della Serie C.