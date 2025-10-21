Tutto pronto per Foggia-Altamura: ecco dove vedere in streaming gratis la partita di Serie C facilmente grazie a Bet365 in diretta tv live

Il girone C di Serie C, tra le tante gare interessanti, ci offre venerdì 24 ottobre alle ore 20:30 la sfida tra Foggia e Altamura in un match tutto sommato equilibrato, perché tutte e due le squadre sono in cerca di punti importanti in ottica salvezza. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi seguire Foggia-Altamura.Scopri dove vedere Foggia-Altamura in diretta streaming gratis su Bet365.

Il Foggia, spinto dal pubblico di casa, parte leggermente coi favori del pronostico. L'obiettivo principale è quello di tenere a debita distanza la zona retrocessione, ma l'ambizione è quella di agganciare le posizioni per la qualificazione ai playoff. Tutto è possibile, a causa della classifica ancora corta. L'Altamura, dal canto suo, spera in un colpo esterno per risalire la china e allontanarsi all'attuale diciassettesimo posto.

