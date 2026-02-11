Allo Stadio Pino Zaccheria di Foggia si presenta l'Atalanta U23. La sfida di sabato è tra le più attese della ventisettesima giornata di Serie C Girone C, dato che metterà di fronte due squadre con una classifica severa, soprattutto sempre più rischiosa. Il fischio d'inizio è previsto alle 17:30. Scopri dove guardare Foggia-Atalanta U23 in diretta streaming gratis su Sisal, Goldbet e Lottomatica.
Serie C, Foggia-Atalanta U23: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV
I padroni di casa si presentano alla sfida con una striscia di sconfitte preoccupante, dato che il Foggia sta lentamente scivolando verso l'ultima posizione in classifica. Con 22 punti a referto, soltanto il Giugliano - ultimo - ne ha fatti di meno. Anche le ultime partite dell'Atalanta U23 sono magre di vittorie, ma i lombardi sono quantomeno riusciti a strappare qualche pareggio restando ancorati alle posizioni appena sopra la zona retrocessione. Sono loro, infatti, i favoriti per questa partita.
Dove vedere Foggia-Atalanta U23 in diretta TV e streaming live—
Foggia-Atalanta U23 sarà disponibile in diretta streaming su Sisal, Goldbet e Lottomatica, piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali ed internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito su uno di questi bookmaker: tenendo il conto attivo o effettuando una scommessa, sarà possibile guardare la sfida in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana.
