Non perdere una delle sfide più attese della ventisettesima giornata di Serie C: scopri come vedere Foggia-Atalanta U23

Lorenzo Maria Napolitano 11 febbraio 2026 (modifica il 11 febbraio 2026 | 17:32)

Allo Stadio Pino Zaccheria di Foggia si presenta l'Atalanta U23. La sfida di sabato è tra le più attese della ventisettesima giornata di Serie C Girone C, dato che metterà di fronte due squadre con una classifica severa, soprattutto sempre più rischiosa. Il fischio d'inizio è previsto alle 17:30. Scopri dove guardare Foggia-Atalanta U23 in diretta streaming gratis su Sisal, Goldbet e Lottomatica.

I padroni di casa si presentano alla sfida con una striscia di sconfitte preoccupante, dato che il Foggia sta lentamente scivolando verso l'ultima posizione in classifica. Con 22 punti a referto, soltanto il Giugliano - ultimo - ne ha fatti di meno. Anche le ultime partite dell'Atalanta U23 sono magre di vittorie, ma i lombardi sono quantomeno riusciti a strappare qualche pareggio restando ancorati alle posizioni appena sopra la zona retrocessione. Sono loro, infatti, i favoriti per questa partita.

Dove vedere Foggia-Atalanta U23 in diretta TV e streaming live — Foggia-Atalanta U23 sarà disponibile in diretta streaming su Sisal, Goldbet e Lottomatica, piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali ed internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito su uno di questi bookmaker: tenendo il conto attivo o effettuando una scommessa, sarà possibile guardare la sfida in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana.