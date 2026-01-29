derbyderbyderby streaming Serie C, Foggia-Cerignola streaming gratis: la partita in diretta tv live

La diretta streaming

Lo streaming gratis della gara di campionato Foggia-Cerignola: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
Carmine Panarella

Il Girone C di Serie C si chiude domenica 1 febbraio alle ore 20:30 con la sfida tra Foggia e Cerignola, un derby pugliese dal sapore speciale e dal peso specifico importante per la classifica. Atmosfera calda allo Zaccheria, con i padroni di casa pronti a spingere e il Cerignola determinato a rispondere colpo su colpo. Vuoi seguire la partita? Con Sisal, Lottomatica e Goldbet puoi guardare Foggia-Cerignola in diretta.

Scopri dove vedere Foggia-Cerignola in diretta streaming gratis su Sisal

Per vedere Foggia-Cerignola è sufficiente registrarsi su Lottomatica cliccando qui

Guarda la partita Foggia-Cerignola in streaming gratis live con Goldbet

Le due squadre arrivano a questo appuntamento con grande motivazione, consapevoli dell’importanza del risultato sia per il morale che per il cammino stagionale. Foggia e Cerignola cercheranno di imporre il proprio gioco in una gara che promette intensità, agonismo e spettacolo.

Dove vedere Foggia-Cerignola in diretta tv e streaming live

La partita Foggia-Cerignola sarà visibile in diretta streaming su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per accedere alla visione è sufficiente registrarsi o effettuare il login su una delle piattaforme indicate: con un deposito minimo di 10€ sarà possibile seguire Foggia-Cerignola in diretta streaming live e consultare l’intero palinsesto sportivo con statistiche e aggiornamenti in tempo reale. Segui Foggia-Cerignola in streaming live su Sisal, Lottomatica e Goldbet e vivi tutte le emozioni del Girone C di Serie C.

