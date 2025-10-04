Serie C, Forlì-Guidonia: diretta tv e streaming LIVE del match

Si prospetta una partita equilibrata, ma con i padroni di casa leggermente favoriti grazie al fattore campo e alla voglia di riscatto. I laziali, però, hanno dimostrato di saper lottare fino all’ultimo

Stefano Sorce 4 ottobre - 18:24

Il match tra Forlì e Guidonia, previsto per domenica 5 ottobre 2025 alle 17:30, si annuncia come un confronto equilibrato e ricco di spunti nel contesto del Girone B di Serie C. Entrambe le squadre si trovano a metà classifica, con il Forlì a quota 9 punti e il Guidonia leggermente avanti con 10. La posta in palio è alta: un successo potrebbe rappresentare un trampolino di lancio per dare maggiore continuità al percorso stagionale. Con Bet365 puoi seguire Forlì-Guidonia GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato.Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Forlì-Guidonia in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la grande sfida della Serie C comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente Forlì-Guidonia in diretta live. Il match sarà visibile anche su SKY SPORT e NOW e sulle relative applicazioni.

Il momento delle due squadre — Il Forlì FC, guidato da Alessandro Miramari, occupa attualmente la decima posizione in classifica con 9 punti, frutto di 3 vittorie e 4 sconfitte. Il bilancio reti (7 gol fatti e 7 subiti) mostra un equilibrio che si riflette nelle prestazioni altalenanti della squadra. Nelle ultime cinque giornate i biancorossi hanno ottenuto due successi e tre ko, l’ultimo maturato contro il Pontedera (1-2). Nonostante le difficoltà, la compattezza del gruppo e il sostegno del pubblico del “Morgagni” restano elementi chiave per provare a tornare al successo.

Il Guidonia di Ciro Ginestra si presenta a Forlì con un punto in più in classifica (10) e un percorso fatto di 3 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte. La squadra ha realizzato finora 5 gol, subendone 6, e nelle ultime quattro gare ha alternato risultati positivi a cadute dolorose. Nell’ultimo turno è arrivata la sconfitta contro l’AC Bra (1-2), che ha evidenziato ancora una certa fragilità difensiva. La trasferta in Romagna rappresenta quindi un banco di prova importante per misurare le reali ambizioni della squadra laziale.

Le probabili formazioni di Forlì-Guidonia — Forlì (4-3-3): Martelli, Manetti, Pellizzari, Elia, Ercolani, De Risio, Menarini, Scorza, Macri, Manuzzi, Farinelli. Allenatore: Miramari.

Guidonia (3-5-2): Mazzi, Esempio, Cristini, Malomo, Zappella, Sannipoli, Santoro, Mastrantonio, Errico, Spavone, Bernardotto. Allenatore: Ginestra.