Lo streaming gratis della gara di campionato Forlì-Juventus Next Gen: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 12 marzo 2026 (modifica il 12 marzo 2026 | 12:16)

Il Girone B di Serie C propone domenica 15 marzo alle ore 12:30 la sfida tra Forlì e Juventus Next Gen, un match in programma all’ora di pranzo che promette ritmo e intensità fin dai primi minuti. Le due squadre scendono in campo con l’obiettivo di conquistare punti preziosi e dare continuità al proprio percorso, in una gara che si preannuncia equilibrata e combattuta. Vuoi seguire la partita? Con Sisal, Lottomatica e Goldbet puoi guardare Forlì-Juventus Next Gen in diretta.

Forlì e Juventus Next Gen arrivano a questo appuntamento determinate a giocarsi le proprie carte, puntando su organizzazione e qualità per fare la differenza. I presupposti sono quelli di una sfida aperta fino all’ultimo minuto.

