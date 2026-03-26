Lo streaming gratis della gara Forlì-Pianese: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 26 marzo 2026 (modifica il 26 marzo 2026 | 15:22)

Il Girone B di Serie C propone domenica 29 marzo alle ore 17:30 la sfida tra Forlì e Pianese, un match che promette ritmo e intensità fin dai primi minuti. Le due squadre scendono in campo con l’obiettivo di conquistare punti preziosi e dare continuità al proprio percorso, in una gara che si preannuncia equilibrata e combattuta. Vuoi seguire la partita? Con Sisal, Lottomatica e Goldbet puoi guardare Forlì-Pianese in diretta.

Forlì e Pianese arrivano a questo appuntamento determinate a giocarsi le proprie carte, puntando su organizzazione e qualità per fare la differenza. Tutti i presupposti sono quelli di una sfida aperta e combattuta fino all’ultimo minuto.

Dove vedere Forlì-Pianese in diretta tv e streaming live — La partita Forlì-Pianese sarà visibile in diretta streaming su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per accedere alla visione è sufficiente registrarsi o effettuare il login su una delle piattaforme indicate: con un conto attivo sarà possibile seguire Forlì-Pianese in diretta streaming live e consultare l’intero palinsesto sportivo con statistiche e aggiornamenti in tempo reale. Segui Forlì-Pianese in streaming live su Sisal, Lottomatica e Goldbet e vivi tutte le emozioni del Girone B di Serie C.