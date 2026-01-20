Il Girone C di Serie C propone venerdì 23 gennaio alle ore 20:30 la sfida tra Giugliano e Cavese, un match che mette di fronte due squadre determinate a conquistare punti preziosi. I padroni di casa cercheranno di sfruttare il fattore campo, mentre la Cavese proverà a rendere complicata la gara agli avversari. Vuoi seguire la partita? Con Sisal, Lottomatica e Goldbet puoi guardare Giugliano-Cavese in diretta.
La diretta streaming
Serie C, Giugliano-Cavese in streaming gratis: dove vedere la diretta tv live
Le due squadre arrivano a questo appuntamento con grande concentrazione e voglia di fare bene, pronte a dare vita a un match intenso e combattuto. Giugliano e Cavese cercheranno di imporre il proprio ritmo, offrendo una partita equilibrata e ricca di duelli.
Dove vedere Giugliano-Cavese in diretta tv e streaming live—
La partita Giugliano-Cavese sarà visibile in diretta streaming su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per accedere alla visione è sufficiente registrarsi o effettuare il login su una delle piattaforme indicate: con un deposito minimo di 10€ sarà possibile guardare Giugliano-Cavese in diretta streaming live e consultare l’intero palinsesto sportivo con statistiche e aggiornamenti in tempo reale. Segui Giugliano-Cavese in streaming live su Sisal, Lottomatica e Goldbet e non perderti nemmeno un minuto della Serie C Girone C.
© RIPRODUZIONE RISERVATA