Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il match, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sulla sfida di Serie C

Lorenzo Maria Napolitano 1 novembre 2025 (modifica il 1 novembre 2025 | 17:32)

Scontro ai piani più bassi della Serie C. Domenica 2 novembre, alle 17:30, scendono in campo Giugliano e Siracusa, le squadre che chiudono la classifica del girone C. I campani hanno recentemente cambiato allenatore ed i tifosi attendono i primi segnali, ed in un match così delicato è fondamentale raccogliere punti. Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Giugliano-Siracusa, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis — Tutti gli utenti registrati possono assistere gratuitamente alla diretta: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 5 euro per sbloccare l’accesso non solo alle partite del ricco palinsesto Bet365, ma anche a un set completo di statistiche live su squadre e giocatori, ideale per chi ama seguire ogni dettaglio del gioco.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli aventi in streaming su Bet365.

Un’occasione perfetta per godersi Giugliano-Siracusa ovunque ci si trovi e direttamente dal proprio dispositivo. Attivando il conto Bet365 sarà quindi possibile vedere in streaming gratuito il match e vivere tutta l’emozione della Serie C in tempo reale.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore;

Cercare “Giugliano-Siracusa” nella sezione Live Streaming.

Come arrivano al match le due squadre — Giugliano e Siracusa, nel Girone C di Serie C, sono rispettivamente penultima ed ultima. Assisteremo quindi ad uno scontro diretto per la salvezza, tra due squadre che non hanno iniziato la stagione nel migliore dei modi. Anzi, tutt'altro: in 11 gare il Giugliano ha vinto soltanto due partite, una sola nelle ultime cinque in casa del Latina per 0-1. Si presenta al match con una sconfitta incassata contro il Monopoli. Il Siracusa, dal canto suo, nelle ultime cinque ne ha perse ben quattro, ma ha dato leggeri segnali di ripresa vincendo l'ultima partita, pertanto Turati potrebbe compiere scelte nel segno della continuità.

Le probabili formazioni di Giugliano-Siracusa — Mister Turati dovrà rinunciare a Puzone, sostituito da Sapola, mentre Cancellieri dovrebbe recuperare e partire titolare. Possibili conferme per Di Paolo e chance per Guadagni, Frisenna e Molina nel solito modulo con una punta e tre trequartisti. Dopo il brillante 2-0 in Coppa col Benevento (doppietta di Balde), i campani cercano una vittoria che manca dal 18 ottobre. Nel 3-5-2 di Capuano, Balde e Prado formeranno una coppia offensiva veloce e pericolosa.

Giugliano (3-5-2): Russo; Laezza, Caldore, Del Fabro; Peluso, Vaglica, De Rosa, Zammarini, D’Avino; Balde, Prado. Allenatore Capuano

Siracusa (4-2-3-1): Farroni, Sapola, Pacciardi, Bonacchi, Cancellieri; Limonelli, Candiano; Di Paolo, Frisenna, Valente; Molina. Allenatore Turati

Non perdere Giugliano-Siracusa, tra le sfide più avvincenti della prossima giornata di Serie C, disponibile IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365.