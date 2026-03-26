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Serie C, Gubbio-Ravenna diretta tv live: lo streaming gratis

FESTA RAVENNA NEL DERBY
Lo streaming gratis della gara Gubbio-Ravenna: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
Carmine Panarella
Carmine Panarella

Il Girone B di Serie C propone domenica 29 marzo alle ore 20:30 la sfida tra Gubbio e Ravenna, un match serale che promette ritmo e intensità fin dai primi minuti. Le due squadre scendono in campo con l’obiettivo di conquistare punti preziosi e dare continuità al proprio percorso, in una gara che si preannuncia equilibrata e combattuta. Vuoi seguire la partita? Con Sisal, Lottomatica e Goldbet puoi guardare Gubbio-Ravenna in diretta.

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Gubbio e Ravenna arrivano a questo appuntamento determinate a giocarsi le proprie carte, puntando su organizzazione e qualità per fare la differenza. Tutti i presupposti sono quelli di una sfida aperta e combattuta fino all’ultimo minuto.

Dove vedere Gubbio-Ravenna in diretta tv e streaming live

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La partita Gubbio-Ravenna sarà visibile in diretta streaming su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per accedere alla visione è sufficiente registrarsi o effettuare il login su una delle piattaforme indicate: con un conto attivo sarà possibile seguire Gubbio-Ravenna in diretta streaming live e consultare l’intero palinsesto sportivo con statistiche e aggiornamenti in tempo reale. Segui Gubbio-Ravenna in streaming live su Sisal, Lottomatica e Goldbet e vivi tutte le emozioni del Girone B di Serie C.

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