Serie C, Guidonia-Bra: dove vederla gratis in streaming

Guidonia–Bra, sfida delicata in Serie C: analisi, streaming gratis e possibili sviluppi

Stefano Sorce 12 febbraio - 01:12

Sfida delicata nel campionato di Serie C Girone B tra Guidonia-Bra, in programma giovedì 12 febbraio 2026 alle ore 18:00. Le due squadre sono separate da appena cinque punti in classifica (29 contro 24) e cercano ossigeno per allontanarsi definitivamente dalla zona calda. È uno scontro diretto che pesa sia per la graduatoria sia per il morale.

Dove vedere Guidonia-Bra in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — L’ACD Guidonia, guidata da Ciro Ginestra, sta vivendo una fase complicata: 2 pareggi e 3 sconfitte nelle ultime 5 partite, con l’ultimo 0-0 contro l’Arezzo che ha evidenziato i limiti offensivi della squadra. I numeri raccontano equilibrio ma poca incisività: 20 gol fatti e 21 subiti. Il problema principale resta la fase realizzativa, soprattutto contro squadre chiuse. Tuttavia, il fattore campo può rappresentare un vantaggio concreto in una gara così pesante.

Situazione non molto diversa per il Bra, allenato da Fabio Nisticò. Nelle ultime 5 partite sono arrivate 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta, ma l’ultimo ko contro il Livorno (1-2) ha evidenziato fragilità difensive. Con 26 gol segnati e 34 subiti, Bra è una squadra che concede troppo, soprattutto lontano da casa, dove fatica a trovare continuità. La mancanza di vittorie in trasferta è un elemento che pesa nella lettura del match.

