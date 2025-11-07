Guidonia-Pontedera, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Domani, 8 novembre, alle 17:30 si affronteranno allo Stadio Domenico Francioni Guidonia e Pontedera. I padroni di casa, forti di un trend positivo, proveranno a strappare punti e restare ancorati alle prime posizioni del girone. Pontedera in alto mare, con una sola vittoria strappate nelle ultime cinque partite. Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.
Serie C, Guidonia-Pontedera: diretta tv e streaming live del match
Come arrivano al match le due squadre—
Con soli 12 punti, il Pontedera occupa le zone più basse della classifica. È infatti a due punti dai playout ed è chiamata a strappare punti per non compromettere ulteriormente la sua stagione. Su 12 partite giocate, ne ha vinte solo tre, perdendone sei e pareggiandone altrettante.
Discorso profondamente diverso per il Guidonia, che quest’anno ha presentato la sua candidatura per diventare tra le squadre più forti del Girone B di Serie C. Nelle ultime quattro partite ha strappato ben tre vittorie ed un pareggio, per un totale di 10 punti su 12 a disposizione. Questi risultati l’hanno avvicinato all’Ascoli, momentaneamente al terzo posto con 27 punti.
Le probabili formazioni di Guidonia-Pontedera—
In campo si affronteranno due squadre che prediligono moduli diversi. Mister Ginestra cercherà solidità attraverso il suo solido 4-4-2, con Bernardotto e Spavone riferimenti offensivi. Per il Pontedera, invece, Menichini affronterà la partita con una grande impronta offensiva, con ben tre giocatori in attacco: Perretta, Andolfi, Nabian.
Guidonia Montecelio (4-4-2): Mazzi; Cristini, Esempio, Mule, Zappella; Errico, Mastrantonio, Santoro, Tascone; Bernardotto, Spavone. All. Ciro Ginestra.
Pontedera (3-4-3): Biagini; Corradini, Migliardi, Preatato; Faggi, Ladinetti, Manfredonia, Perretta; Andolfi, Nabian, Vitali. All. Leonardo Menichini.
