Il programma della Serie C, Girone A offre un confronto interessante martedì 23 settembre alle ore 18:30: Guidonia e Rimini si ritroveranno una di fronte all’altra in una gara che si preannuncia intensa.
La diretta streaming
Serie C, Guidonia-Rimini: diretta tv e streaming LIVE del match
Dove vedere Guidonia-Rimini in diretta TV e in streaming LIVE—
Il match, in programma martedì 23 settembre alle ore 18.30 sarà visibile anche su SKY SPORT (canale 256) e NOW e sulle relative applicazioni.
Il momento delle due squadre—
Il Guidonia arriva alla sfida con il morale alto dopo il successo esterno contro l’Arezzo, ottenuto il 19 settembre con un prezioso 1-0. La squadra laziale si trova in decima posizione in classifica con 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Una partenza tutto sommato positiva, che lascia intravedere margini di crescita e ambizioni di consolidamento nella parte sinistra della graduatoria.
Diverso l’umore in casa Rimini, reduce dalla vittoria interna contro il Forlì (1-0) che ha dato respiro dopo un avvio complicato. I romagnoli occupano il ventesimo e ultimo posto della classifica con 1 punto, ma con 11 di penalizzazione che portano la quota a -7, frutto di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. Una situazione difficile, che costringe la squadra a inseguire già nelle prime giornate e a lottare con determinazione per risalire la china.
Le probabili formazioni di Guidonia-Rimini—
Guidonia (3-5-2): Mazzi, Malomo, Cristini, Esempio, Zappella, Mastrantonio, Santoro, Tascone, Errico, Spavone, Bernardotto. Allenatore: Ginestra.
Rimini (3-5-2): Vitali, Lepri, Bellodi, De Vitis, Ferrarini, Boli, Asmussen, Piccoli, Longobardi, D'Agostini, Capac. Allenatore: D'Alesio.
