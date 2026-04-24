In occasione della trentaseiesima giornata del Gruppo B di Serie C scendono in campo Juventus Next Gen e Bra. La sfida, che si terrà domenica alle 14:30, metterà di fronte i bianconeri ed i cugini del Bra, a caccia di punti preziosi in chiave salvezza. Per scoprire come seguire la partita dello Stadio Giuseppe Moccagatta, continua a leggere l'articolo.

La Juventus Next Gen ha disputato una grande stagione quest'anno, sopratutto in crescendo nella seconda metà della stagione. I bianconeri infatti sono riusciti ad arrivare al quinto posto grazie agli ultimi risultati ottenuti, tra cui due vittorie nelle ultime tre partite. Con 52 punti a referto la Juventus ha ancora la possibilità di arrivare al quarto posto, che consentirebbe di partire dai sedicesimi di finale ai playoff anziché dai trentaduesimi. Dunque, risparmierebbe il primo turno: il duello intestino per il quarto posto è con il Campobasso, anch'esso reduce da un ottimo trend di risultati. La squadra di Cuneo, invece, è al diciottesimo posto con trentuno punti ed ha bisogno di macinare punti in questi ultimi scorci di stagione. La Juventus non è l'avversario migliore da affrontare in questo momento, ma nel derby piemontese può succedere di tutto. Al campo quindi il verdetto del match, valido per la trentaseiesima giornata del Gruppo B.

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