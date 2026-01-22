Serie C, Latina-Foggia: dove vedere la gara gratis in streaming

Il Latina sta vivendo una fase positiva: cinque risultati utili consecutivi testimoniano la crescita della squadra di Volpe, che ha ritrovato solidità difensiva e maggiore equilibrio tattico. Il pareggio a reti bianche contro il Picerno ha confermato la compattezza del gruppo, ora chiamato a sfruttare il fattore campo. Situazione più complicata per il Foggia , reduce da una vittoria importante contro il Giugliano ma ancora molto discontinuo. I rossoneri faticano soprattutto in trasferta, dove hanno raccolto pochi punti, e la fragilità difensiva resta un problema evidente.

Dove vedere Latina-Foggia in diretta tv e streaming

Il match potrà essere seguito in diretta streaming su Sisal, Goldbet e Lottomatica da tutti gli utenti registrati. Una volta completata la registrazione e effettuato un deposito minimo di 10 euro, l’evento sarà accessibile nella sezione live. La visione sarà disponibile su smartphone, tablet e computer. Durante la diretta saranno consultabili dati aggiornati, statistiche live e informazioni sui protagonisti della gara. Il match sarà visibile anche su Sky Sport e sulla relativa applicazione Sky Go.