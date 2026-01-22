Sabato 24 gennaio 2026 alle ore 14:30 il Francioni ospita la sfida tra Latina-Foggia, un match delicato del Girone C di Serie C che mette in palio punti pesantissimi in chiave salvezza. Le due squadre sono separate da appena una lunghezza in classifica e arrivano all’appuntamento con l’obiettivo comune di allontanarsi dalla zona calda.
Serie C, Latina-Foggia: dove vedere la gara gratis in streaming
Il Latina sta vivendo una fase positiva: cinque risultati utili consecutivi testimoniano la crescita della squadra di Volpe, che ha ritrovato solidità difensiva e maggiore equilibrio tattico. Il pareggio a reti bianche contro il Picerno ha confermato la compattezza del gruppo, ora chiamato a sfruttare il fattore campo. Situazione più complicata per il Foggia, reduce da una vittoria importante contro il Giugliano ma ancora molto discontinuo. I rossoneri faticano soprattutto in trasferta, dove hanno raccolto pochi punti, e la fragilità difensiva resta un problema evidente.
Per non perderti nemmeno un minuto del match Latina-Foggia, sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA
Dove vedere Latina-Foggia in diretta tv e streaming—
Il match potrà essere seguito in diretta streaming su Sisal, Goldbet e Lottomatica da tutti gli utenti registrati. Una volta completata la registrazione e effettuato un deposito minimo di 10 euro, l’evento sarà accessibile nella sezione live. La visione sarà disponibile su smartphone, tablet e computer. Durante la diretta saranno consultabili dati aggiornati, statistiche live e informazioni sui protagonisti della gara. Il match sarà visibile anche su Sky Sport e sulla relativa applicazione Sky Go.
