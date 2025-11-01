Latina-Salernitana, Serie C: data, orario, dove vederla, probabili formazioni e streaming live gratis del match del 2 settembre 2025

Domenica 2 settembre alle ore 17:30 allo stadio Domenico Francioni di Latina, la Salernitana capolista del Girone C di Serie C farà visita al Latina, dodicesimo in classifica, in una sfida valida per la dodicesima giornata di campionato. Guarda ora Latina-Salernitana GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Dove vedere Latina-Salernitana in diretta TV e streaming gratis — La diretta del match è usufruibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, permette di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di una grande opportunità per seguire la sfida della Serie C comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente Latina-Salernitana in diretta live. La sfida sarà trasmessa in diretta, domenica 2 settembre alle ore 17:30, anche su Sky Sport. Sarà inoltre possibile seguire la partita in streaming su Sky Go e NOW, piattaforme che permettono la visione su smartphone, tablet, PC e smart TV.

Il momento delle due squadre — Il Latina ha vissuto un avvio di stagione altalenante. La formazione di Alessandro Bruno occupa la dodicesima posizione con 13 punti, frutto di 3 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. Il problema principale resta la fase difensiva: 13 gol subiti in 11 partite, a fronte di un attacco che ne ha realizzati soltanto 8. Nelle ultime cinque uscite, i nerazzurri hanno comunque mostrato segnali di crescita, con 2 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta. Il pareggio 2-2 contro il Sorrento ha confermato una squadra viva e reattiva, capace di lottare fino all’ultimo minuto. In Coppa Italia, poi, il passaggio del turno ai rigori contro il Perugia ha regalato fiducia e morale al gruppo.

La Salernitana, invece, continua a guidare il gruppo con grande autorità. Prima in classifica con 25 punti (8 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte), la formazione campana ha trovato equilibrio tra solidità difensiva e concretezza offensiva: 18 gol fatti e 13 subiti. Nelle ultime cinque gare, il bilancio parla di 3 successi, 1 pareggio e 1 sconfitta, con la vittoria per 2-1 nel derby contro la Casertana che ha confermato la forza mentale della squadra di Raffaele. Gli innesti estivi si sono integrati alla perfezione e il tecnico sembra aver trovato la giusta alchimia tattica per far rendere al meglio elementi come Ferrari, Inglese e Ferraris.

Le probabili formazioni di Latina-Salernitana — Nel Latina, il tecnico Alessandro Bruno confermerà il suo classico 3-5-2, puntando su un blocco difensivo solido guidato da Mastrantonio tra i pali e dal trio Marenco-Calabrese-Dutu a protezione dell’area. Sulle fasce agiranno Pace ed Ercolani, con compiti di spinta ma anche di copertura. In mezzo al campo, Riccardi e Hergheligiu garantiranno equilibrio e dinamismo, mentre Pellitteri si muoverà da mezzala con licenza di inserimento. In attacco spazio alla coppia Parigi-Fasan, chiamata a trovare il guizzo giusto per sorprendere la difesa granata.

La Salernitana di Giuseppe Raffaele risponderà con un 3-4-1-2, modulo che ha portato stabilità e risultati. Davanti al portiere Donnarumma agiranno Matino, Golemic e Anastasio, con compiti sia difensivi che di costruzione dal basso. Sulle corsie laterali si muoveranno Ubani e Villa, pronti a trasformare la linea a cinque in fase difensiva. In mezzo, Capomaggio e Tascone garantiranno intensità e recupero palla, mentre Ferraris avrà il compito di accendere la manovra tra le linee e rifinire per le punte Inglese e Ferrari, coppia d’attacco di peso e qualità.

LATINA (3-5-2): Mastrantonio; Marenco, Calabrese, Dutu; Pace, Riccardi, Hergheligiu, Pellitteri, Ercolani; Parigi, Fasan. Allenatore: Bruno.

SALERNITANA (3-4-1-2): Donnarumma; Matino, Golemic, Anastasio; Ubani, Capomaggio, Tascone, Villa; Ferraris; Inglese, Ferrari. Allenatore:Raffaele.

