Serie C, Latina-Siracusa: lo streaming gratuito del match del 14 marzo

La partita tra Latina-Siracusa, valida per il campionato di Serie C – Girone C, si giocherà il 14 marzo 2026 alle ore 14:30.

Stefano Sorce 11 marzo - 18:42

La lotta per la salvezza nel girone C di Serie C entra nel vivo e mette di fronte due squadre che hanno bisogno di punti per allontanarsi dalle zone più pericolose della classifica. Latina-Siracusa si affronteranno il 14 marzo 2026 alle ore 14:30, in una sfida che potrebbe avere un peso importante nella corsa alla permanenza in categoria.

Vuoi vedere Latina-Siracusain streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Latina-Siracusa sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Il Latina occupa attualmente la 15ª posizione con 32 punti, una classifica che lascia ancora margini di sicurezza ma che non consente distrazioni. La squadra allenata da Gennaro Volpe non sta attraversando un momento particolarmente brillante: nelle ultime cinque partite sono arrivati una vittoria, due pareggi e due sconfitte. L’ultima gara ha visto i pontini uscire sconfitti 2-1 contro la Salernitana, un risultato che ha evidenziato alcune difficoltà difensive. Finora il Latina ha segnato 23 gol subendone 34, numeri che raccontano una squadra capace di restare in partita ma spesso vulnerabile dietro.

Il Siracusa si trova invece in una situazione più complicata. Gli azzurri sono 19° in classifica con 24 punti e hanno bisogno di risultati per restare agganciati alla corsa salvezza. La squadra allenata da Marco Turati ha però mostrato segnali di ripresa nelle ultime settimane: nelle ultime cinque partite ha raccolto due vittorie, due pareggi e una sola sconfitta. Nell’ultimo turno è arrivato un successo importante 2-1 contro il Giugliano, che ha ridato fiducia all’ambiente.

Dove vedere Latina-Siracusa in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Vuoi vedere Latina-Siracusa in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Latina-Siracusa sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA