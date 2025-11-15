Lecco-Pro Patria, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Un’occasione perfetta per godersi Lecco-Pro Patria ovunque ci si trovi e direttamente dal proprio dispositivo. Attivando il conto Bet365 sarà quindi possibile vedere in streaming gratuito il match e vivere tutta l’emozione della Serie C in tempo reale.

Come arrivano al match le due squadre

Il Lecco è una delle squadre più competitive e in forma del Girone A di Serie C: attualmente si trova al terzo posto in classifica e nelle ultime cinque gare ha ottenuto tre vittorie. Arriva però alla sfida con la Pro Patria dopo una sconfitta subita contro il Novara, che nell’ultimo turno ha avuto la meglio per 1-0. La Pro Patria, dal canto suo, ha bisogno di tornare al successo dopo tre partite senza riuscire a conquistare l’intera posta in palio. L’ultima vittoria risale alla trasferta contro la Virtus Verona, conclusa 0-1.