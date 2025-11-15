Anche questo weekend ci sarà un intenso calendario ricco di eventi con la Serie C. Tra le partite del fine settimana troviamo la sfida tra Lecco e Pro Patria, che andrà in scena domenica 16 novembre alle 17:30, dallo Stadio Rigamonti Ceppi. Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.
Lecco-Pro Patria, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis—
Tutti gli utenti registrati possono assistere gratuitamente alla diretta: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 5 euro per sbloccare l’accesso non solo alle partite del ricco palinsesto Bet365, ma anche a un set completo di statistiche live su squadre e giocatori, ideale per chi ama seguire ogni dettaglio del gioco.
Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli aventi in streaming su Bet365.
Un’occasione perfetta per godersi Lecco-Pro Patria ovunque ci si trovi e direttamente dal proprio dispositivo. Attivando il conto Bet365 sarà quindi possibile vedere in streaming gratuito il match e vivere tutta l’emozione della Serie C in tempo reale.
Per accedere allo streaming è sufficiente:
Come arrivano al match le due squadre—
Il Lecco è una delle squadre più competitive e in forma del Girone A di Serie C: attualmente si trova al terzo posto in classifica e nelle ultime cinque gare ha ottenuto tre vittorie. Arriva però alla sfida con la Pro Patria dopo una sconfitta subita contro il Novara, che nell’ultimo turno ha avuto la meglio per 1-0. La Pro Patria, dal canto suo, ha bisogno di tornare al successo dopo tre partite senza riuscire a conquistare l’intera posta in palio. L’ultima vittoria risale alla trasferta contro la Virtus Verona, conclusa 0-1.
Le probabili formazioni di Lecco-Pro Patria—
Al Rigamonti Ceppi scenderanno in campo Lecco e Pro Patria. I rispettivi allenatori, molto probabilmente, compiranno scelte nel segno della continuità, confermando in larga parte gli stessi undici partiti nei match della settimana scorsa.
LECCO: Furlan, Zanellato, Mallamo, Furrer, Battistini, Tanco, Metlika, Sipos, Frigerio, Romani, Kritta. All. Federico Valente.
PRO PATRIA: Rovida; Reggiori, Masi, Motolese; Giudici, Ferri, Schiavone, Di Munno, Dimarco, Mastroianni, Udoh. All.Leandro Greco.
Non perdere Lecco-Pro Patria, tra le sfide più avvincenti del weekend di Serie C, disponibile IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365.
